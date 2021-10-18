سميح ساويرس: «لو مش عايزين محمد رمضان في مهرجان الجونة مكناش جبناه»

علق المهندس سميح ساويرس على الشائعات التي طالت الفنان محمد رمضان، وأنه غير مرحب به في مهرجان الجونة السينمائي، خاصة بعد قطع الإرسال عنه في حفل افتتاح المهرجان، قائلا إنها شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنهم إذا لم يرغبوا بحضوره، لم يكونوا يدعونه إلى الحفل أو يوافقوا على أغنيته.

وقال ساويرس خلال ظهوره في برنامج «تفاعلكم» عبر قناة العربية: «لو مش عايزينه مكناش جبناه، إحنا لا يُفرض علينا مغني أو ممثل أو أي حد، دا مهرجان ليه فريق كامل بيقرر مين ييجي، ومين يعمل ندوة ومين لا، دا مش قرار فردي».

ساويرس: أغنية رمضان كانت الأحلى

وأضاف: «بالفعل اتعرض علينا أكتر من أغنية، لقينا إن دي أحلى أغنية، واللي اقترح علينا الأغنية الشركة العالمية يونيفرسال، والأغنية حلوة جدا، وهو بيغني حلو جدا».

عمرو أديب يثير الجدل بسبب محمد رمضان

وكان الإعلامي عمرو أديب أثار الجدل بعد حفل افتتاح مهرجان الجونة، وقال إن سميح ساويرس ويسرا رفضا تقديم محمد رمضان، وأن المذيعة ناردين فرج عند تقديمه اكتفت بقولها: «آخر حاجة عندنا في الحفلة الفنان محمد رمضان».

وأضاف أديب: «أنا لغاية دلوقتي معنديش مشكلة مع رمضان، علشان محدش يفهم غلط، أنا بحكي اللي حصل ودي كانت حاجة على الهوا، فجأة دخل رمضان غنى أغنية اسمها (جو البنات) حاجة ملهاش دعوة بالمهرجان خالص، واستعراض شكله مكنش حلو، خلصت الأغنية، جه رمضان وقف على المسرح، أول ما هيبتدي يتكلم الميكروفون اتقطع والنور اتطفى، محدش قاله العواف أو مع السلامة أو حتى متشكرين، هو رمضان لسه بيقول (أنا عايز) راحوا قاطعين عليه النور والصوت، شيء غريب جدا».