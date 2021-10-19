مستشفى الجلدية بمحافظة دمياط يوقع الكشف الطبي على 10934 مريضا

أعلنت إدارة الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية في دمياط برئاسة دكتور محمد فهيم، توقيع مستشفى الجلدية بدمياط الكشف الطبي المجاني على 9663 مواطن، خلال الفترة من 1 أكتوبر حتى 17 أكتوبر، كما وقع الأطباء الكشف الاقتصادي على 727 مريض.

مستشفى جلدية دمياط توفر أدوية لعلاج مرضى الصدفية والبهاق

ووفرت صيدلية مستشفى الجلدية بعض الأدوية الهامة مثل دواء «الديكالديرم»، الذي يستخدم لعلاج مرضى الصدفية والبهاق، وذلك لكونه آمن وفعال، وتم صرف علاج شهري لعدد 40 مريضا من مرضى الجزام، كما قام قسم الأشعة بإجراء 55 جلسة أشعة ضوئية (UVA) كما تم التعامل مع (449) حالة كي بالتبريد لمرضى السنط وعين السمكة والزوائد الجلدية.

و أشاد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، بالدور الذي يقوم به مستشفى الجلدية في المنظومة العلاجية بدمياط ومجهودات إدارة المستشفى والفريق الطبي ةحثهم على بذل مزيد من الجهد.

وكيل صحة دمياط: تلقينا 1407 شكوى

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط معدلات إنجاز الشكاوى الواردة إلى إدارة خدمة المواطنين بمديرية الشئون الصحية، حتى نهاية شهر سبتمبر 2021 حيث أن العدد الإجمالي للشكاوى التي وردت للمنظومة 1407 شكاوى تم الاستجابة وحل 1398 شكوى وطلب، وجارى استكمال الاستجابة لعدد 9 شكاوى بمعدل إنجاز يقدر بنسبة 99%.