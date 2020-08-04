صحة قنا تنعى مدير مستشفى الجلدية سابقا بعد وفاته بـ كورونا

نعت مديرية الصحة بقنا، برئاسة الدكتور راجي تواضروس، وفاة الدكتور حسن حمزة، استشاري الجلدية ومدير مستشفى الجلدية سابقا، والذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت "صحة قنا"، في بيان صحفي إن الدكتور حسن حمزة، استشاري الجلدية ومدير مستشفى الجلدية سابقا، يعتبر أحد أعمدة الطب بقنا، وقد وافته المنية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد بمستشفى العزل بإسنا التخصصي.

وتقدمت مديرية الصحة، وجميع العاملين بالقطاع الطبي بقنا بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد وإلى الجيش الأبيض، في وفاة أحد أهم شيوخ الطب بقنا.