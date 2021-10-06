«صحة دمياط»: قسم الأشعة العادية يحقق المركز الأول بـ 57662 حالة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط برئاسة الدكتور السيد عبد الجواد عن إنجازات أقسام الأشعة بالمستشفيات بجميع وحداتها حيث تقدم خدمات متنوعة ما بين أشعة عادية وتلفزيونية وأشعة مقطعية وأشعة رنين مغناطيسي ودوبلر، من خلال العيادات الخارجية أو الطوارئ، على مدار 24 ساعة، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى لرفع المعاناة عنهم، وهي من أهم الوسائل المساعدة الهامة وخاصة منذ بداية مجابهة فيروس كورونا المستجد في تشخيص ورصد الإصابة والمرض.

57662 حالة في «الأشعة العادية»

أعلنت الدكتورة ياسمين ربيع مدير أدارة الأشعة بالمديرية، أن أقسام الأشعة بالمستشفيات حققت إنجازات مميزة من خلال مؤشرات أداء أقسام الأشعة خلال شهر سبتمبر2021 حيث جاءت الأشعة العادية في المركز الأول بإجمالي 57662 حالة فيما جاءت الأشعة المقطعية في المركز الثاني من حيث العدد حيث تم عمل 21312 حالة.

الأشعة التليفزيونية تحتل المركز الثالث بـ17996 حالة

وجاءت الأشعة التلفزيونية في المركز الثالث من حيث العدد حيث تم عمل 17996 حالة، كما تم عمل 2098 فحص أشعة رنين، وعمل 20 ماموجرافي على الثدي و339 أشعة c arm عمليات و1475 أيكو على القلب، بالإضافة إلي توفير جهاز سونار حديث لمستشفى الروضة المركزي ماركة جي ايو، وتوفير جهاز أشعة موبايل x ray لمستشفى الزرقا المركزي ماركة جي اي.

وأشار وكيل الوزارة، إلى السعي الدائم لتطوير وإحلال أجهزة الأشعة القديمة وتوفير احتياجات المستشفيات طبقاً للتخصصات المطلوبة موجها الشكر لكافة العاملين بإدارة الأشعة بالمديرية والمستشفيات من الأطباء والفنيين والإداريين على المجهود المبذول .