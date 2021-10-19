رئيس التحرير

محمود مسلم

انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب بالإجماع

كتب:

الوطن
02:57 م | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

انتخب مجلس وزراء النقل العرب، بالإجماع اليوم، خلال فعاليات الدورة الـ34 لمجلس وزراء النقل العرب، مكتبه التنفيذي للعامين المقبلين 2022/2023، وتضمن التشكيل الجديد مصر رئيسا والمملكة العربية السعودية نائبا، وعضوية: تونس، الجزائر، السودان، العراق، الأردن واليمن.

وجرى الاتفاق على عقد الدورة المقبلة الـ68 للمكتب التتنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بتشكيلته الجديدة يومي 26 و27 أبريل 2022 في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

اقرأ المزيد:

وزير النقل لنظرائه العرب: مهتمون بتعزيز التعاون معكم في المجالات كافة

وزير النقل يبحث مع وزير الدولة البريطاني سبل التعاون في مجال النقل

استطلاع حكومي: 86% من المواطنين «راضيين عن مشروعات النقل والكباري»

وزير النقل يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للنقل المستدام

وزير النقل يتابع أعمال تطوير ميناء السخنة وموانئ البحر الأحمر