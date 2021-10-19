انتخاب مصر رئيسا للمكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب بالإجماع

انتخب مجلس وزراء النقل العرب، بالإجماع اليوم، خلال فعاليات الدورة الـ34 لمجلس وزراء النقل العرب، مكتبه التنفيذي للعامين المقبلين 2022/2023، وتضمن التشكيل الجديد مصر رئيسا والمملكة العربية السعودية نائبا، وعضوية: تونس، الجزائر، السودان، العراق، الأردن واليمن.

وجرى الاتفاق على عقد الدورة المقبلة الـ68 للمكتب التتنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بتشكيلته الجديدة يومي 26 و27 أبريل 2022 في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية.