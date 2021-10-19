تعرف على أماكن النشاط الزلزالي في مصر.. هل منطقتك ضمن القائمة؟

كشف الدليل الاسترشادي لمواجهة مخاطر الزلازل بالمحافظات أماكن النشاط الزلزالي في مصر، مؤكّدًا أنَّ مخاطر الزلازل متعددة ونتائجها متغيرة حسب المكان والزمان، ويتمّ تقييم هذه المخاطر بناء على عدد ضحايا الزلازل والخسائر المادية الناجمة عنها، موضحاً أنَّ الزيادة السكانية تساعد على زيادة الخسائر البشرية والمادية وكذلك انتشارهم في المنطقة المنكوبة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أماكن النشاط الزلزالي في مصر بحسب الدليل الاسترشادي الذي حصلت على نسخة منه:

منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط

- تعد من أكثر المناطق الزلزالية نشاطاً، ويصل مستوى النشاط الزلزالي بها إلى المتوسط وفوق المتوسط، وتؤثر مباشرة على مدن الساحل الشمالي والإسكندرية ورشيد ودمياط، ويصل إلى أجزاء من الدلتا ونهر النيل.

- حدث بها زلزال عام 1955 بقوة 6.8 درجة بمقياس ريختر، وشعر به سكان مصر وأحدث دماراً محدوداً في مدن الإسكندرية والبحيرة وبعض مناطق الدلتا، وأدى إلى مقتل 22 شخصاً.

منطقة أخدود البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة

- يصل مستوى النشاط الزلزالي بها إلى المتوسط وفوق المتوسط، ويتسم بتكرارية عالية.

- تؤثر الزلازل في هذه المنطقة على محافظات القناة والبحر الأحمر وجنوب سيناء والمناطق المحيطة بالخليج، والقاهرة والدلتا.

- حدث بها زلزال عام 1995 بقوة 7.2 درجة بمقياس ريتختر، بخليج العقبة، هز الأردن ومصر وفلسطين والسعودية، وتسبب في تدمير جزئي في بعض أرصفة ميناء نويبع وأحد الفنادق، وأحدث شروخاً في بعض المباني والطرق، كما أحدث شروخاً في المناطق الجبلية المحيطة.

دهشور ضمن أماكن النشاط الزلزالي في مصر

دهشور جنوب غرب القاهرة

- يحدث بها نشاط زلزالي متوسط يقع على بعد 35 كم جنوب غرب القاهرة، وتشمل منطقة الفيوم وبحيرة قارون.

-حدث بها زلزال عام 1992 بقوة 5.8 درجة بمقياس ريختر، وشعر به سكان مصر بالكامل.

منطقة «أبو زعبل- الخانكة» شمال شرق القاهرة

- يحدث بها نشاط زلزالي متوسط ودون المتوسط ويقع على بعد 35 كم شمال شرق القاهرة، ويشمل منطقة الخانكة وأبو زعبل.

- حدث بها زلزال عام 1999 بقوة 4.8 درجة بمقياس ريختر شعر به سكان القاهرة والدلتا ومدن القناة، ولم تحدث خسائر.

جنوب مصر

- الأقل نسبياً عنها في الشمال.

- تتأثر بمجموعة من بؤر الزلازل المتفرقة على امتداد وادي النيل جنوباً.

- حدث بها زلزال عام 1981 بمنطقة كلابشة بقوة 5.6 درجة بمقياس ريختر وشعربه سكان أسوان حتى أسيوط، ونتج عنه شقوق كبيرة في صخور الضفة الغربية لبحيرة ناصر.