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محمود مسلم

مصر تعزي باكستان في ضحايا زلزال إقليم بلوشستان

كتب:

الوطن
12:46 م | الجمعة 08 أكتوبر 2021
الخارجية

الخارجية

قدمت مصر العزاء لجمهورية باكستان في ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم بلوشستان. وأعربت جمهورية مصر العربية، اليوم 8 أكتوبر الجاري، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، حكومة وشعبا، وذوي الضحايا جرّاء الزلزال الذي ضرب إقليم بلوشستان، وأسفر عن عدد من الوفيات والجرحى، متمنيةً سرعة الشفاء لكل المصابين.

وتؤكد مصر، حكومةً وشعباً، على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب باكستان في هذا المصاب الأليم.

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