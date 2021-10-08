مصر تعزي باكستان في ضحايا زلزال إقليم بلوشستان

قدمت مصر العزاء لجمهورية باكستان في ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم بلوشستان. وأعربت جمهورية مصر العربية، اليوم 8 أكتوبر الجاري، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، حكومة وشعبا، وذوي الضحايا جرّاء الزلزال الذي ضرب إقليم بلوشستان، وأسفر عن عدد من الوفيات والجرحى، متمنيةً سرعة الشفاء لكل المصابين.

وتؤكد مصر، حكومةً وشعباً، على تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب باكستان في هذا المصاب الأليم.