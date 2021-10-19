تفاصيل زلزال اليوم في مصر.. توقعات بتوابع محدودة التأثير

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن تفاصيل زلزال اليوم في مصر، موضحاً أن قوة الزلزال 6.2 درجة بمقياس ريختر، شرق كريت على بعد 390 كم شمال مدينة الإسكندرية، وحدث في تمام الساعة 7:32 دقيقة و29 ثانية وفق التوقيت المحلي، وخط عرض 34.59 شمالاً، وخط الطول 28.59 شرقاً، وعمق الزلزال 31.56 كم.

تفاصيل زلزال اليوم في مصر.. تسجيل زلزالين تابعين له

وأضاف «القاضي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قوة زلزال مصر اليوم، تمثلت في 6.2 درجة بمقياس ريختر وهو كبير نسبياً لذلك شعر به المواطنين، مؤكداً أنه لا توجد أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، لافتاً إلى أنه جرى تسجيل زلزالين تابعين لزلزال اليوم بقوة 3.5 درجة بمقياس ريختر و3.7 درجة، مؤكداً أن تأثيرهما محدود لانخفاض قوتهما.

وتابع القاضي، بأن تفاصيل زلزال اليوم في مصر، تمثلت في حدوثه لمدة من 4 إلى 10 ثوان لذلك شعر به المواطنون، واستمر تسجيل الزلزال لمددة تتراوح من دقيقة لدقيقتين: «وده ملوش علاقة بشعور المواطنين بالزلزال».

تفاصيل زلزال اليوم في مصر.. «ملوش علاقة باللي فات»

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه يتم تسجيل زلازل بشكل يومي في البحر المتوسط أو البحر الأحمر أو داخل الأراضي المصرية، مؤكداً أنه لا صحة لمقولة أن شهر أكتوبر هو شهر الزلازل، فلا توجد علاقة بين زلزال يوم الثلاثاء الماضي وزلزال اليوم في مصر: «كل زلزال بيختلف وبلاش ربط أمور ملهاش علاقة ببعضها وده ملوش علاقة باللي فات».

وأكد القاضي، أن الزلازل تحدث بشكل طبيعي وشبه يومي، وإمكانيات المعهد القومي للبحوث الفلكية من الأجهزة الحديثة والباحثين ساعدت على رصد الزلازل بدقة، وفي الوقت الحالي يشعر الناس بالزلازل لأنه هناك جزء كبير من الأراضي دخل نطاق الحيز العمراني وأصبحت مأهولة بالسكان.