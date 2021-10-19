القباج: الكشف عن تعاطي المخدرات لـ400 ألف موظف بالجهاز الإداري للدولة

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين «موظفين، وعمال، وسائقين» بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة، لافتة إلى الكشف على 400 ألف موظف في الفترة من مارس 2019، وحتى أغسطس 2021 في مختلف الوزارات، والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات.

انخفاض نسبة التعاطي للمواد المخدرة إلى 1.5%

وأكدت «القباج»، في بيان، اليوم الثلاثاء، انخفاض نسبة التعاطي لـ«المواد المخدرة»، إلى 1.5% بعدما كانت 8% في بداية حملات الكشف، مشيرة إلى أن أبرز مواد التعاطي «الحشيش والترامادول والهيروين».

وأكدت الوزيرة، استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإداري للدولة، لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية؛ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات مجلس الوزراء، بهدف تهيئة بيئة عمل آمنة خالية من تعاطى المخدرات، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في الحملات التي تم تنفيذها في ظل فيروس كورونا، بجانب أيضا استمرار حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس خلال فترة الدراسة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يعتبر مريضًا

وأضافت أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويُعالج بالمجان، وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان «16023»، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، لافتة إلى أن القانون الجديد أتاح فترة 6 أشهر قبل تنفيذه من تاريخ تصديق رئيس الجمهورية عليه وإقراره من مجلس النواب، لإعطاء الفرصة لأي موظف يتعاطى المواد المخدرة للتقدم للعلاج طواعية دون مسألة قانونية.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جار التوسع فى تنفيذ حملات الكشف بطريقة فجائية ودون تحديد مسبق للمواعيد، حيث يخضع العاملين للكشف دون استعداد مسبق بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المتعمد وقت الكشف، في حين يؤدي عنصر المفاجئة إلى وجود العاملين في حالة ترقب دائم لخضوعهم للكشف في أي وقت.

وأوضح «عثمان» أن الصندوق أصدر حملة حتى يتعرف الموظفين حقوقهم وواجباتهم، وعرض آليات الكشف المفاجئة وفلسفة القانون الجديد مع التركيز على فتح باب التقدم الطوعي لتلقي العلاج بالمجان ودون مسئولية قانونية، إذ شاهده قرابة الـ 6 ملايين و700 ألف.‬

إمداد الصندوق ببيانات عن العاملين بالمحافظات

وأكد مساعد وزير التضامن، أنه يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة في المحافظات؛ لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم؛ من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين؛ للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم الكشف على العاملين بها، لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف.‏‪ ‬‏‪‎‬