اتحاد الكتاب عن صلاح الراوي: أحد رواد أدب الفن الشعبي في العالم العربي

نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي، الدكتور صلاح الراوى، أستاذ الأدب الشعبي بالمعهد العالي للفنون الشعبية، الذي وافته المنية، أمس عن عمر يناهز الـ 75 عامًا بعد صراع مع المرض.

من هو صلاح الراوي؟

وقال الدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد الكتاب في بيان صحفي: «الدكتور صلاح الراوي أحد رواد الأدب الشعبي في مصر بصفة خاصة وفي العالم العربي بصفة عامة، فهو واحد من جيل الدارسين المبدعين في الأدب الشعبي والمعتقدات البحثية وعلم الفولكلور وسوسيولوجيا الفولكلور وفي مجال الفنون الحركية الشعبية».

يذكر أن الدكتور صلاح حسين الراوي عبد الجواد حصل على ليسانس الأدب العربي عام 1972 بتقدير جيد جدا، ودرجة الماجستير في الأدب العربي من جامعة القاهرة عام 1981 بتقدير ممتاز، انتدب لتدريس مادتي علم الفولكلور والأدب الشعبي بالمعهد العالي للفنون الشعبية عام 1983 كما نال درجة الدكتوراه في الأدب الشعبي من جامعة القاهرة عام 1988 بتقدير مرتبة الشرف الأولى، انتدب لتدريس مادة علم التصنيف بالمعهد العالي للفنون الشعبية عام 1988.

شغل «الراوي» العديد من المناصب منها عضوا بلجنة الفنون الشعبية بالمجلس الأعلى للثقافة، عضوا بشعبة الفنون بالمجالس القومية المتخصصة، مديرا عاما للإدارة العامة للفنون الشعبية، مشرفا عاما على مشروع أطلس الفولكلور المصري (1992 - 1998 )، مشرفا عاما على إنشاء وإدارة المواقع الثقافية بمثلث حـلايب شـلاتين أبو رماد (1997 - 1998)، الإشراف على مكتب حماية الملكية الفكرية بأكاديمية الفنون (2005 – 2007) وغيرها كما حصل على العديد من الجـوائز والتكريمات.

وزيرة الثقافة تنعى «الراوي»

يذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، نعت الدكتور صلاح الراوي أمس، قائلة: «الراحل أحد علامات جيل الدارسين المبدعين في الأدب الشعبي»، مشيرة إلى أنه نجح في وضع بصمات بارزة في علم الفولكلور ومجال الفنون الحركية الشعبية.