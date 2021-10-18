معلومات عن الدكتور صلاح الراوي.. فارس الفلكلور الشعبي

أثار خبر رحيل الدكتور صلاح الراوي، رئيس قسم الأدب الشعبي، بالمعهد العالي للفنون الشعبية، بأكاديمية الفنون، الذي توفي عن عمر يناهز 75 عامًا بعد صراع مع المرض، حالة من الحزن بين زملائه وتلاميذه ومحبيه، فمن هو صلاح الراوي؟، ويستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن فارس الفلكلور الشعبي في النقاط التالية:

من هو صلاح الراوي؟

- يُعد الدكتور صلاح الراوي أحد أبرز المتخصصين في الأدب الشعبي وعلم الفولكلور وسوسيولوجيا الفولكلور، ومجال الفنون الحركية الشعبية.

- ولد صلاح الراوي عام 1946 بمحافظة قنا بصعيد مصر.

- حصل على ليسانس الآداب العربية عام 1972 بتقدير جيد جدا، ثم درجة الماجستير في الأدب العربي من جامعة القاهرة عام 1981 بتقدير ممتاز.

-حصل على الدكتوراه في الأدب الشعبي من جامعة القاهرة عام 1988.

- كما شغل مدير عام الإدارة العامة للفنون الشعبية ومشرف عام على أطلس الفولكلور المصري لهيئة قصور الثقافة من سنة 1992 إلى سنة 1998 ومشرف عام على إنشاء وإدارة المواقع الثقافية بحلايب وشلاتين في 1997.

- تولى أيضًا منصب أمين الصندوق باتحاد كتاب مصر، سابقا.

- له إسهامات عدة في مجال التراث الشعبي والفلكلور، وقام بتدريس مواد الأدب الشعبي، وعلم الفولكلور، وسوسيولوجيا الفولكلور، وعلم التصنيف والأرشفة، والبحث الميداني وأدواته، وعلم تشكيل الحكاية الخرافية، والأساطير بمعاهد «الفنون الشعبية، والفنون المسرحية، والموسيقى العربية، السينما، الباليه».

- قام بتدريس الفنون الشعبية بكلية التربية النوعية ببورسعيد، وأشرف على العديد من الرسائل العلمية في تخصصات الأدب الشعبي، والدراما الشعبية، والرسـوم المتحركة، والموسيقى والغناء، والنقد.

- شغل العديد من المناصب منها عضوا بلجنة الفنون الشعبية بالمجلس الأعلى للثقافة، وعضوا بشعبة الفنون بالمجالس القومية المتخصصة.

- الإشراف على مكتب حماية الملكية الفكرية بأكاديمية الفنون ( 2005 – 2007 ) وغيرها.

- أصدر العديد من الدراسات النقدية حول الأدب الشعبي من بينها «الثقافة الشعبية وأوهام الصفوة» و«الشعر البدوي في مصر»، ومن الدواوين الشعرية ديوان «بعدين».

- كما حصل على العديد من الجـوائز والتكريمات.