كتاب مصر تعلن أسماء الفائزين بجائزة التميز في الشعر والنقد والسرد

أعلن الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، عن أسماء الفائزين بجوائز التميز لهذا العام 2021. حيث تم منح جائزة التميز في الشعر للشاعرين الدكتور أمجد ريان، ومحمود قرني، وفى النقد للدكتور محمد یونس عبد العال، ومحمود قاسم، وفي السرد لكل من سهام بيومي، وعبد الغنى داوود.

احتفالية للأعضاء للمؤسسين للاتحاد:

جدير بالذكر أن مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي، قرر في جلسته الأخيرة، التي عقدت بمقر الاتحاد بالقلعة، إقامة احتفالية كبرى للأعضاء المؤسسين اعترافًا بدورهم الرائد في إنشاء هذا الصرح الأدبي الكبير، وترسيخ فكرة أن الكتابة مهنة ورسالة.

تكريم سلماوي ورجائي عطية ومسعد فودة

وقرر المجلس أن تكون هذه الاحتفالية بمثابة لمسة وفاء للأعضاء الراحلين وشهادة محبة للأعضاء الموجودين على قيد الحياة، وسوف تتضمن الاحتفالية أيضًا تكريم ثلاثة من نقباء مصر من أعضاء الاتحاد، وهم الأديب رجائي عطية نقيب المحاميين، والمخرج الكبير مسعد فوده نقيب المهن السينمائية، والأديب الكبير محمد سلماوي النقيب السابق لاتحاد كتاب مصر، وذلك في تقليد محترم يؤكد قيمة الوفاء وتواصل الأجيال والاعتراف بفضل الجيل السابق ووفاء الجيل الحالي.

وتشهد الاحتفالية تقديم شهادات التكريم للأعضاء الذين ما زالوا يمارسون عطاءهم الأدبي والفكري الملهم، كما تشهد تكريمًا لأسماء الأعضاء الراحلين الذين كان دورهم الفاعل وراء إخراج هذا الكيان الشامخ إلى النور منذ عام ألف وتسعمائة وخمسة وسبعين ليصبح قلعة أدبية وفكرية سامقة، وأحد أهم المؤسسات الثقافية مصريًّا وعربيًّا.

وأكد الشاعر الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر أن الاحتفالية تأتى ضمن سلسلة من الفعاليات الكبرى التي يقيمها الاتحاد خلال الأيام المقبلة.