وزيرة الثقافة تنعى صلاح الراوي أستاذ الأدب الشعبي: بصماته بارزة في الفلكلور

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الدكتور صلاح الراوي أستاذ الأدب الشعبي بالمعهد العالي للفنون الشعبية، الذي غيبه الموت، اليوم الاثنين، عن عمر يناهز الـ 75 عامًا بعد صراع مع المرض.

عبدالدايم: الراحل نجح في وضع بصمات بارزة في الفنون الحركية الشعبية

وقالت وزيرة الثقافة، في بيان اليوم، إنَّ الراحل احد علامات جيل الدارسين المبدعين في الأدب الشعبي، مضيفة أنَّه نجح في وضع بصمات بارزة في علم الفولكلور ومجال الفنون الحركية الشعبية، مقدمة العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

الدكتور صلاح حسين الراوي عبدالجواد حصل على ليسانس الأدب العربي عام 1972 بتقدير جيد جدا، ودرجة الماجستير في الأدب العربي من جامعة القاهرة عام 1981 بتقدير ممتاز، انتدب لتدريس مادتى علم الفولكلور والأدب الشعبي بالمعهد العالى للفنون الشعبية عام 1983.

كما نال درجة الدكتوراه في الأدب الشعبي من جامعة القاهرة عام 1988 بتقدير مرتبة الشرف الأولى، انتدب لتدريس مادة علم التصنيف بالمعهد العالي للفنون الشعبية عام 1988.

مناصب تولاها أستاذ الأدب الشعبي الراحل

شغل الراحل العديد من المناصب منها عضوًا بلجنة الفنون الشعبية بالمجلس الأعلى للثقافة، عضوًا بشعبة الفنون بالمجالس القومية المتخصصة، مديرًا عاما للإدارة العامة للفنون الشعبية، مشرفًا عامًا على مشروع أطلس الفولكلور المصري (1992 - 1998)، مشرفًا عامًا على إنشاء وإدارة المواقع الثقافية بمثلث حـلايب شـلاتين أبو رماد (1997 - 1998)، الإشراف على مكتب حماية الملكية الفكرية بأكاديمية الفنون (2005 – 2007) وغيرها كما حصل على العديد من الجوائز والتكريمات.