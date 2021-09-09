أسامة الأزهري ونقيب الأشراف ينعيان رجل الأعمال محمود العربي

نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، بمزيد من الحزن والأسى، الحاج محمود العربي شهبندر التجار، وأحد رواد التجارة والصناعة المصرية.

وقال الأزهري في بيان له: بمزيد من الحزن والأسى، أنعى الحاج محمود العربي رجل الصناعة ومؤسس مجموعة العربي، صاحب الكثير من الأعمال الخيرية الكبرى في كل أنحاء الجمهورية.

الفقيد ولد عام 1932، وتوفي عن عمر يناهز 89 عامًا وأسس الحاج محمود العربي المعروف بلقب شهبندر التجار، مجموعة شركات العربي عام 1964، لتصبح واحدة من أكبر دور الصناعة المصرية، وتقام الجنازة غدا بعد صلاة الجمعة، من مسجد العربي بقرية أبورقبة مركز أشمون بالمنوفية.

نقيب الأشراف ينعى رجل الأعمال محمود العربي: له إسهامات متعددة في مجال الأعمال الخيرية

كما تقدم السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، بخالص العزاء لأسرة رجل الأعمال محمود العربي، داعيًا المولى عز وجل، أن يلهمهم الصبر والسلوان.

ونعى نقيب الأشراف رجل الأعمال محمود العربي، الذي وافته المنية، اليوم الخميس، مؤكدا أن له إسهامات متعددة في مجال الأعمال الخيرية، وأحد رواد الصناعة المصرية.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يتغمد رجل الأعمال محمود العربي بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته.

وتوفى رجل الأعمال محمود العربي، اليوم، وتقام صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الجمعة، من مسقط رأسه بقرية أبو رقبة، مركز أشمون بالمنوفية.