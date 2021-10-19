أول تعليق من ناردين فرج على تجاهلها تقديم ريدوان وبلعياشي بافتتاح الجونة

علقت الإعلامية نادرين فرج، اليوم الثلاثاء، على تجاهلها تقديم النجمين العالميين ريدوان ونعمان بلعياشي، خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، الخميس الماضي.

ناردين فرج تعلق على تجاهلها ريدوان وبلعياشي

وكتبت ناردين فرج عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «فيما يتعلق بالانتقادات الموجهة لي بشأن عدم تقديم النجوم المشاركين للفنان محمد رمضان في حفل افتتاح مهرجان الجونة الخميس الماضي وهما النجمين المغربيين ريدوان ونعمان بلعياشي».

وأضاف: «لم أبلغ بأي صورة أن هناك فنانين مشاركين لمحمد رمضان في الأغنية، ولم يطلب مني المنظمون حضور بروفات الأغنية لأنه حسب الجدول لم تكن مهمتي من الأساس تقديم الأغنية على خشبة المسرح وهو ما يفسر عدم معرفتي باسم الأغنية والنجوم المشاركين فيها».

وتابعت: «ما كان مقرر ومتفق عليه هو دعوة المهندس سميح ساويرس والفنانة يسرا إلى المسرح مجددا لتقديم محمد رمضان لكنهما لم يكونا على علم بذلك فتدخلت لإنهاء الارتباك لتقديمه دون أن يخبرني أحد مسبقا بأي تفاصيل عن الأغنية وأن بصحبته نجوم آخرين».

نادرين فرج تعتذر لـ«ريدوان»

وأدفت نادرين: «تواصلت بشكل شخصي مع النجم ريدوان وأكد اقتناعه بعدم مسئوليتي عن الموقف وتقديره لتواصلي من أجل إزالة أي سوء تفاهم، وأنا أحترم كل النجوم ولا يمكن تصور مسئوليتي عن تجاهل أي فنان، وأعرب عن تقديري واحترامي للنجمين المغربيين والشعب المغربي الشقيق وكل الشعوب العربية».

وقدمت الإعلامية ناردين فرج، حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، والمقرر انتهاء فعالياته الجمعة المقبلة.