لبلبة تثير الجدل في مهرجان الجونة السينمائي.. حركات استعراضية وإحراج مصور

بين الرقص والسقوط على خشبة المسرح، أثارت الفنانة لبلبة حالة من الجدل خلال الأيام الماضية من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وتصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وقوائم البحث «جوجل»، ففي اليوم الأول للمهرجان وخلال حفل الافتتاح سقطت على خشبة المسرح بعد إلقاء كلمتها عن الفنان الراحل سمير غانم.

لبلبة تكشف عن حقيقة سقوطها على المسرح في افتتاح الجونة

وفي ثاني أيام المهرجان ظهرت في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لجريدة «الوطن» ونفت سقوطها من على المسرح، قائلة: «وأنا نازلة بطانة الفستان لفت على رجلي حاولت أعدلها برجلي لفت أكتر ففيه حركة كنت متعلماها في الباليه زمان أني أنزل على ركبتي عشان مقعش، وفعلا عملتها وأول ما عملتها افتكروني وقعت فجريوا عليا».

لبلبة تحرج أحد المصورين: أنت بتصورني من قفايا ليه

وفي نفس اليوم أثناء عرض فيلم «علي صوتك» هاجمت أحد المصورين كان بجانبها أثناء إجرائها لقاء صحفي لإحدى المجلات، قائلة: «أنت بتصورني من قفايا وشعري ليه ما تصورني من وشي أحلى أو استنى أخلص وصورني براحتك»، وذلك خلال حفلة أُقيمت لإحدى شركات الاتصالات على هامش فاعليات مهرجان الجونة.

لبلبة تؤدي حركات استعراضية على السجادة الحمراء

كما ظهرت أمس في اليوم الرابع من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وهي تؤدي عددًا من الحركات الاستعراضية، على السجادة الحمراء للعرض الخاص لفيلم «ريش»، وذلك لطمأنة جمهورها عليها، بعد أخبار وقوعها على خشبة المسرح في حفل الافتتاح، كما طالبت المصورين بالتقاط عدد من الصور لها، قائلة: «رجلي سليمة أهو محصلهاش حاجة».

وتغادر الفنانة لبلبة، اليوم الاثنين، الجونة عائدة إلى القاهرة بسبب انشغالها في بعض الأعمال، حسب تصريحاتها أمس على السجادة الحمراء.