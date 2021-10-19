الأمن يكشف ملابسات فيديو خطف هاتف محمول من شخص بالقاهرة 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يتضمن قيـام 3 أشخاص «مجهولين» يستقلـون دراجة نارية بدون لوحات معدنية، بخطف هاتف محمول من أحد الأشخاص بمنطقة المحور الجديد بدائرة قـسـم شرطة المرج خلال قيامه ببث مقطع فيديو مباشر باستخدام الهاتف المحمول ولاذوا بالفـرار.

خطف هاتف محمول من مواطن

وتوصلت الأجهزة الأمنية للمجنـي عليـه «مستخدم الصفحة المشار إليهـا»، والمقيم بدائرة قسم المطرية، وبسؤاله أيد ما سبق.

وبتكثيف التحريات وتتبع خط سير الجناة، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تم تحديد مرتكبي الواقعة «3 أشخاص لهم معلومات جنائية».

اعترافات المتهمين بخطف الهاتف

وعقب ضبطهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهم ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.