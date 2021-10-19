قصة «حرامي» دفع حياته ثمنًا بسبب سرقة «تروسيكل»

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات البلاغ الذي تلقاه قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، بالعثور على جثة أحد الأشخاص.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن قيام المتوفي وبرفقته «3 أشخاص، لهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بدائرة القسم، باستقلال دراجة نارية «دون لوحات معدنية» ملك المتوفي، وتوجهوا لسرقة «تروسيكل».

وفاة لص بسبب سرقة «تروسيكل»

وحال شروع المتهمين في سرقة «التروسيكل» شاهدهم أحد الأشخاص فبادر بالاستغاثة بالأهالي، الذين طاردوهم؛ ما اضطر المتوفي إلى القفز بإحدى المصارف المائية محاولًا الهرب فغرق وجرفه التيار لمكان العثور على جثته، وتمكن باقي المتهمين من الهروب باستخدام الدراجة النارية المشار إليها.

سقوط المتهمين الآخرين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات، كما أضافوا بمشاهدتهم للمتوفي حال قيامه بالقفز بالمصرف المائي وعدم قيامهم بدفعه، وتم بإرشادهم ضبط الدراجة النارية المشار إليها.