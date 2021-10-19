احتفالات كفر الشيخ بالمولد النبوي: حلوى «على قد الإيد» ومسيرة في دسوق

يحتفل المسلمون في كل بقاع العالم بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وتختلف طقوس الاحتفال من مكان لآخر، ودائما ما تتميز مصر بطقوس احتفال مختلفة من محافظة لأخرى، لكن يظل القاسم المشترك في هذه الاحتفالات هو شراء حلوى المولد، وأشهرها «العروسة والحصان» بمختلف ألوانهما وأشكالهما وخاماتهما.

وفي كفر الشيخ يحرص أبناء المحافظة على شراء عروسة المولد والحصان للأطفال، كما يحرصون على شراء «الحمصية والسمسمية والملبن».

أسعار حلوى المولد من 25 لـ40 جنيها بكفر الشيخ

وأجرت «الوطن»، جولة داخل سوق مدينة بلطيم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، للتعرف على أسعار الحلويات وعروسة المولد، حيث أكد إسلام السيسي، بائع حلوى المولد، أن سعر العروسة بـ50 جنيها والحصان بـ20، فيما يتراوح سعر كيلو الحلويات من 30 لـ40 جنيها على حسب التشكيلة، بينما يكون سعر العلبة المشكلة التي تزن نحو 2 كليو جراما بـ70 جنيها.

وأوضح السيسي، لـ«الوطن»، أن هناك إقبالا متوسطا على شراء حلوى المولد هذا العام بسبب تزامن العام الدراسي مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ما شكل عبئا على الأهالي، «ببيع حوالي 500 أو 600 كيلو، قبل كدة كان ممكن أوصل لـ1000 كيلو يمكن ده علشان ضغط مصروفات المدارس والملابس فالناس مضغوطة، لكن الحمدلله ربنا بيراضينا، وبنجيب الحلاوة على كل شكل ولون وتناسب مختلف الطبقات».

الأهالي يهدون أبناءهم الحلويات «من كل شكل ونوع»

وأكد خيري الحداد، من كبار تجار الحلويات في بلطيم، أن أهالي كفر الشيخ لهم طقوس خاصة بالاحتفال بالمولد النبوي، حيث يجرى شراء «المواسم» للمتزوجات وهي عبارة عن حلويات بكافة أنواعها وعرائس المولد والاحصنة للأطفال: «عندنا في الأرياف لازم المتزوجة يروح ليها سبت فيه حلويات مشكلة وعرايس وأحصنة لولادها، دي تقاليد وعادات الناس محافظة عليها من زمان».

وعن الأسعار، أوضح الحداد أن الأسعار على قد الإيد بتبدأ من 25 لـ40 جنيها على حسب شكل ونوع الحلويات، فضلا عن قيام التجار بتغليف الحلوى بشكل يضمن عدم تلوثها لتصل إلى إيد المستهلك نظيفة حفاظا على صحته: «الحلويات نضيفة وبنغلفها علشان تفضل زي ماهي من غير ما تتلوث لإن اللي بياكلها أهالينا وأولادنا».

مسيرة بدسوق للاحتفال بالمولد النبوي

وفي سياق متصل، احتفل الحرفيون بمدينة دسوق، بذكرى المولد النبوي لشريف، عن طريق تنظيم مسيرة جابت شوارع المدينة، وشملت المسيرة مشاركة عشرات الشباب والسيدات حيث يقوم الحرفيون بتحميل بضاعتهم على جرارات وسيارات ويجوبون الشوارع، فضلا عن توزيع الحلوى.