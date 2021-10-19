«الدوسة وديوان الحلوى».. طرق الاحتفال بالمولد النبوي في مصر القديمة

قال مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن الحضارة المصرية القديمة من أقوى حضارات العالم وتوارثها العالم الغربي، مضيفًا «الحضارة اليونانية كلها متاخدة من الحضارة المصرية، وبالتالي كل الموروث كان عندنا إحنا».

الموالد في مصر لها طبيعة خاصة

وأضاف «شاكر» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد ومنة الشرقاوي، أن الموالد في مصر لها طبيعة خاصة واقتصادية وهذا الامتداد جاء من مصر القديمة، فهناك (موكب الدورة) في الصعيد للاحتفال بالمولد النبوي، حيث يخرج فيه أصحاب المهن للاحتفال على مركب أمون الذي يتم الاحتفال عليه في عيد الأوبت وهو انتقال المعبود من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر في طريق الكباش الذي سيتم افتتاحه قريبا في الشهر الثاني من فصل الفيضان، وكان يخرج 3 مراكب يحملها 30 كاهنًا.

عيد الأوبت

وتابع: «كانوا يذهبون إلى النيل ويتم وضعها في مركب كبير جدا ويبدأ خروج الفرعون والكهنة وكبار القادة ويتم سحب المركب إلى معبد الأقصر ويظلون هناك 11 يوما ويشترك الشعب في هذا الحفل ويلقي كل منهم أمنيته للكهنة، وبعد انتهاء الرحلة يعود المركب مرة أخرى من حيث أتى والغرض من كل ذلك الخصوبة، حيث ينتقل أمون من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر الذي يعتبر بيت الحريم، إذ تحدث الخصوب والتجانس، وبالتالي كان أوبت من أهم احتفالات مصر القديمة».

الموالد كانت تتم في موسم الحصاد

وأوضح، أن الاحتفال بالموالد جينات مصرية، متابعًا: «البخور مثلا عادة مصرية قديمة، ورش المياه في الصباح الباكر قبل بدء العمل طقس مصري قديم وموروث ممتد منذ آلاف السنوات، والموالد في مصر كان تتم في موسم الحصاد وليست مقتصرة على الجانب الديني، وهي مرتبطة بالاقتصاد حيث عمليات البيع والشراء».

وأكد أن مولد النبي من أهم الموالد ويتم الاحتفال به في الدول العربية بالأناشيد والقرآن الكريم والذكر، لكن هذا الأمر يختلف في مصر بسبب الموروث الشعبي، لافتًا إلى أن مصر القديمة والحديثة تشهد احتفالات رسمية وغير رسمية.

ديوان الحلوى لاستمالة المصريين

وأشار، إلى أن الفاطميين عندما جاءوا إلى مصر أسسوا ديوان الحلوى؛ لاستمالة المصريين، لكن الحاكم بأمر الله منع كل الاحتفالات عدا المولد النبوي، وكان دائما ما يخرج من الأزهر إلى قصره وفي الطريق كان الناس يفترشون الأرض رملا: «كانت له زوجات كثيرة، منهم زوجة كانت ترتدي ملابس بيضاء وعقد من الياسمين، وعندما أحب المصريين أن يكرموه صنعوا عروسة المولد والحصان، وهناك اعتقاد أخر بأن سبب صنع عروسة المولد والحصان هما السيدة فاطمة وسيدنا علي بن أبي طالب».

احتفال الطرق الصوفية بمهرجان الدوسة

ولفت إلى أن الدولة الأيوبية منعت كل هذه المظاهر واعتبرتها نوعا من أنواع التشيع، وبعدها أعادتها الدولة العثمانية شيئا فشيئا، وفي الحملة الفرنسية على مصر كان نابليون يمول الاحتفال نوعا من التقرب، وكان هناك طريقة غريبة في الاحتفال، وهي مهرجان الدوسة، حيث كان مريدو إحدى الطرق الصوفية ينامون على الأرض ويبدأ شيخ الطريقة في امتطاء حصان ويمشي على أجسادهم به».