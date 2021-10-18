عالم أزهري لمن يحرم الاحتفال بالمولد النبوي: «حُرمت عليك عيشتك»

رد الدكتور عبد العزيز النجار، من علماء الأزهر الشريف، على من يحرم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أو تناول حلاوة المولد، قائلا: «هناك بعض المتنطعين الذين يقولون أن الاحتفال بدعة وأنه لا يوجد شيء اسمه احتفال، وأن الحلوى دي أصنام وهذه أمور حرام، نقوله حرمت عليك عيشتك خليك في حالك ماحدش طلب منك الفتوى، اترك الفتوى لأهلها».

الاحتفال بذكرى ميلاد سيدنا محمد جائز ولا شيء فيه

وأضاف «النجار»، خلال لقاء ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة قناة cbc، وتقدمه الإعلاميتان هبة الأباصيري وإيمان عز الدين، اليوم الإثنين، أنه عند الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كل عام نرى هذه الأسئلة ونرى إجابات متباينة، وعندنا الإجابة الصحيحة، التي عليها الأمة، منذ أن تركنا النبي إلى وقتنا هذا، وهو أن الاحتفال والاحتفاء بذكرى مولد سيدنا محمد جائز ولا شيء فيه.

الرسول احتفل بيوم مولده وهو على قيد الحياة

وأكد أن النبي صلّ الله عليه وسلم، وهو على قيد الحياة، كان يحتفل ويحتفي بيوم ميلاده عندما سئل النبي صلّ الله عليه وسلم، لماذا تصوم يوم الإثنين والخميس، قال يوم الإثنين ذاك يوم ولدت فيه، فالنبي كان يصوم يوم الإثنين شكرا لله على ولادته في هذا اليوم، والله عز وجل يقول في القرآن الكريم «وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ»، وليس هناك على وجه الأرض يوم أحلى ولا أسمى ولا أعلى ولا ألذ ولا أشهى ولا أجمل من ميلاد سيدنا محمد صلّ الله عليه وسلم.

النور المحمدي أخرج الأمة من الجهل إلى العلم

واستشهد النجار بقوله تعالى: «قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ»، هذا النور المُحمدي الذي أخرج الأمة من ظلمات الجهل إلى نور العلم من عبادة الأصنام والأبقار والأحجار إلى عبادة الله الواحد القهار «منحتفلش بيوم ميلاده؟»

ودعى الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على الأمة العربية بصفة خاصة والعالم بصفة عامة بالسعادة والهناء ويكون عالم خالي من كل الجائحات المشكلات ومن الإرهاب وأن يعيش العالم في سلم وسلام.