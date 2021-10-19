اللبنانية غنوة محمود: سعيدة بوقوفي أمام سوسن بدر في «السيدة زينب»

قالت الفنانة اللبنانية غنوة محمود، إنها سعيدة بردود أفعال الجمهور حول مسلسل «السيدة زينب»، للنجمة سوسن بدر والفنان محمود عبد المغني، لافتة إلى أنها تجسد دور شرير، وتورط زوجها محمود عبد المغني في العديد من المشاكل، كما تتعاون مع سوسن بدر في الشر في إطار درامي مشوق.

غنوة تكشف تفاصيل مشاركتها في «السيدة زينب»

وتابعت غنوة محمود، في تصريح لـ«الوطن»، بأنها سعيدة بالوقوف أمام النجمة سوسن بدر، قائلة: «سوسن بدر فنانة عظيمة بجد واتعلمت منها كتير داخل كواليس العمل»، ويعرض العمل على قناة المحور حصرياً من السبت إلى الأربعاء.

تفاصيل مسلسل السيدة زينب

مسلسل «السيدة زينب» من بطولة كل من: سوسن بدر، ومحمود عبد المغنى، رانيا منصور، دينا، ليلى عز العرب، أحمد وفيق، فراس سعيد، سامى مغاوري، أشرف عبد الغفور، حسام داغر وآخرين، سيناريو وحوار أحمد صبحى وإخراج محمد النقلي.

وأحداث مسلسل «السيدة زينب»، تدور حول منطقة السيدة زينب، وحي زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا من تلك المنطقة في إطار اجتماعي، وسوف يذاع «أوف سيزون» على إحدى القنوات الفضائية.

مسلسل «سكر زيادة»

يذكر أن غنوة محمود، شاركت في العديد من الأعمال التليفزيونية منها مسلسل «سكر زيادة»، مع النجمة نادية الجندي ونبيلة عبيد وسميحة أيوب، إخراج وائل إحسان، ومسلسل «المغني»، مع الكينج محمد منير ورانيا فريد شوقي، من إخراج شريف صبري، وتأليف محمد المحمدي وأحمد محيي، كما شاركت في مسلسل «سكن البنات» مع وفاء عامر، من إخراج محمد النقلي، ومسلسل «الدولي» مع رانيا يوسف، ومسلسل «الضاهر» مع النجم محمد فؤاد، ومسلسل «كلبش 3» للنجم أمير كرارة.