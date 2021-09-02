جدل على «فيسبوك» بسبب مسلسل «السيدة زينب» للراقصة دينا

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حملة لوقف مسلسل «السيدة زينب» للفنانة دينا، ومنعه من العرض، حيث أطلقوا «هاشتاج» عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحت اسم «لا لمسلسل السيدة زينب».

ويعتقد رواد موقع «فيس بوك»، أنّ المسلسل تدور أحداثه في إطار ديني ويتناول سيرة السيدة زينب، حيث قالت صاحبة حساب على «فيسبوك»: «مش رقاصة اللي تمثل شخصية السيدة زينب دي إهانة بكل المقاييس».

ونشرت إحدى المتابعات، صورة للراقصة دينا، من كواليس المسلسل، وهي ترتدي الحجاب، قائلة: «الصورة دي للراقصة دينا من ضمن أحداث مسلسلها الجديد السيدة زينب.. كارثة بكل المقاييس وقلة أدب واستهانة بآل بيت رسول الله أن تجسد راقصة دور حفيدة النبي صلى الله علية وسلم السيدة زينب».

وناشد رواد «فيس بوك» بضرورة تدخل مؤسسة الأزهر، «الأزهر لازم يتدخل فورًا لإيقاف تصوير هذا المسلسل ومنعه.. وأظن ده من حقه.. مبدأيًا كده علشان يبقي الكلام واضح وصريح».

دينا عن مسلسل السيدة زينب: عمل اجتماعي وليس ديني

ومن جانبها، أبدت الفنانة الاستعراضية دينا، دهشتها من خروج دعوات تنادي بوقف المسلسل ومنعه من العرض التليفزيوني، بحجة أنه يتناول شخصية السيدة زينب، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقالت دينا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ مسلسل «السيدة زينب» عمل درامي تدور أحداثه في إطار اجتماعي وليس دينيا، مؤكدة أنّ «قيامي بتجسيد شخصية السيدة زينب أمرغير صحيح بالمرة، إذ إنّ المسلسل لا يتعرض بالأساس لشخصية السيدة زينب رضى الله عنها من قريب أو بعيد».

وأوضحت أنّ أحداث المسلسل فقط تدور في حي السيدة زينب، وما يرتبط بهذا الحي العريق من موروثات ثقافية وعادات اجتماعية.

أبطال مسلسل السيدة زينب

يذكر أنّ مسلسل «السيدة زينب» يتضمن نخبة من النجوم أبرزهم الفنانة القديرة سوسن بدر، والنجم محمود عبد المغنى، رانيا منصور، الفنانة الاستعراضية دينا، ليلى عز العرب، أحمد وفيق، فراس سعيد، سامى مغاورى، أشرف عبد الغفور، حسام داغر.