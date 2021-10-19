الاحتلال يواصل اعتداءه واعتقاله لأهالي القدس بباب العامود

لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها على المتواجدين في ساحة باب العامود بالقدس المحتلة، ويذكر أنّ تلك الاعتداءات قد بدأت منذ أيام بحق كل المقدسيين المتواجدين في ساحة باب العامود وحي المصرارة وشارع السلطان سليمان القريب.

اعتقالات واعتداءات في باب العمود بالقدس

وبحسب مصادر محلية فإن الاحتلال استخدم مركبة المياه العادمة لرش المتواجدين في محيط منطقة باب العامود، واعتقلت شابا تواجد بالمكان لم تعرف هويته بعد، وفي هذا السياق قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 5 إصابات بقنابل الصوت والضرب، نقلت اثنتان منها للمستشفى.

نقل الأسرى المضربين عن الطعام بسبب الاعتقال الإداري إلى العناية المكثفة

وفي سياق آخر وبحسب وكالة «وفا» الفلسطينية للأنباء، أكّد محامي نادي الأسير جواد بولس، أنّه جرى نقل الأسير مقداد القواسمة المضرب عن الطعام منذ 90 يومًا، والمحتجز في مستشفى "كابلان" إلى قسم العناية المكثفة بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي، الحرج أصلًا.

ونقلت إدارة سجون الاحتلال الأسيرين علاء الأعرج المضرب منذ (73) يومًا، وهشام أبو هواش المضرب منذ (64) يومًا من سجن «عيادة الرملة» إلى إحدى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال بعد تدهور وضعهما الصحيّ، ويشار إلى أنّ الأسرى الثلاثة هم من بين ستة أسرى يواصلون الإضراب المفتوح عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري.

جلسة لمجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في فلسطين

وانطلقت مساء اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الأمن برئاسة كينيا، الرئيس الحالي للمجلس، حول الشرق الأوسط، وذلك لبحث الانتهاكات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأكّد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط ،تور وينسلاند، أن الأوضاع بالضفة الغربية والقدس، آخذة بالتدهور، مضيفا أنّه لم يشهد تقدما في سبيل تحقيق حل الدولتين، ما يؤدي الى حالة من عدم الاستقرار واليأس.