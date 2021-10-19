انتهاء تنفيذ مشروعات حماية طابا ونويبع والطور من أخطار السيول

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من استعداد المحافظة لاستقبال موسم السيول، حيث أنهت وزارة المواد المائية تنفيذ ثلاثة مشروعات في ثلاث مدن مختلفة، ضمن المرحلة الثانية لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول، التي تبلغ تكلفتها ما يزيد على 871 مليون جنيه، موزعة على 5 مدن، هي الطور ونويبع وطابا ورأس سدر وأبو رديس.

وأضاف محافظ جنوب سيناء أن مشروعات حماية مدن طابا والطور ونويبع انتهت كافة الأعمال بها، وجرى تسليم المشروع بعد تنفيذه بنسبة 100%، ويجري استكمال الأعمال في مشروعات حماية مدينتي رأس سدر وأبو رديس من أخطار السيول.

تعرف على أهم أعمال حماية طابا من أخطار السيول

المهندس عبد الرحمن فريد، مدير عام الموارد المائية والري بجنوب سيناء، قال في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الثلاثاء، إنه جرى الانتهاء من تنفيذ أعمال حماية طابا من أخطار السيول، وهي عبارة عن إنشاء بحيرة (1) وبحيرة (2)، بسعة إجمالية للبحيرتين تصل إلى 700 ألف متر مكعب، ضمن عملية حماية مدينة طابا (المرحلة الثانية) من أخطار السيول.

وتابع أن الأعمال تضمنت تنفيذ عدد (44) حاجز توجيه، وعدد (4) حواجز إعاقة، وعدد (9) قناة صناعية، وعدد (4) بحيرات صناعية، وعدد (2) حوض تهدئة، بتكلفة إجمالية تناهز 135 مليون جنيه، ويجري الانتهاء من جميع الأعمال وأصبحت جاهزة للعمل في حصاد مياه السيول للموسم الحالي، بسعة إجمالية تصل إلى 820 ألف متر مكعب.

الانتهاء من أعمال حماية نويبع والطور من السيول

وأضاف مدير عام الموارد المائية بجنوب سيناء أنه جري الانتهاء من أعمال حماية مدينة طور سيناء بنسبة 100%، موضحاً أن أعمال الحماية تضمنت إنشاء بحيرات صناعية وحواجز وسدود، وقال إن نسبة التنفيذ بمشروع بحيرة وحاجز «وادي الأعوج» تخطت 100%، وذلك بهدف تخزين كميات من المياه تقدر بنحو مليون متر مكعب، وتضمنت الأعمال إنشاء بحيرات صناعية، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 276 مليون و77 ألف جنيه.

وتابع أن مشروع حماية منطقة «الترابين»، في مدينة نويبع، قد انتهى العمل بها أيضاً، وجرى تسليم المشروع، الذي بلغت تكلفته 35 مليون جنيه.