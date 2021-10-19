صبا مبارك تمازح مصوري مهرجان الجونة: «مش هرفع الفستان عشان محدش يصور»

مازحت الفنانة الأردنية صبا مبارك، المصورين الحاضرين في عرض فيلم «أميرة»، المُقام حاليًا ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة.

وقالت صبا مبارك للمصورين، بعدما طلبوا منها تصوير الفستان على السجادة الحمراء، لمهرجان الجونة السينمائي: «مش هرفع الفستان عشان محدش يصور مش عاوزة مناظر».

وسيطرت الإطلالات الخضراء على ملابس وفساتين الفنانات والمشاهير في العرض الخاص بفيلم «أميرة»، حيث ظهرت كل من التيك توكر نور ستارز، والإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد، بتلك الإطلالة، وحرص الثنائي على التصوير سويًا.

كما حرص على الحضور كل من الإعلامية ناردين فرج، التي سبق وقدمت حفل الافتتاح، والفنان محمود الليثي، والفنانة إلهام شاهين.

أبطال وأحداث فيلم «أميرة» المُشارك في مهرجان الجونة السينمائي

وفيلم «أميرة»، بطولة الفنانة الأردنية صبا مبارك، وتارا عبود في تجربتها السينمائية الأولى، إضافة إلى الممثل الفلسطيني علي سليمان، ومن تأليف الثلاثي شيرين وخالد ومحمد دياب، ومن إخراج محمد دياب.

وتدور أحداث فيلم «أميرة»، حول فتاة فلسطينية مراهقة عاشت طوال 17 عاما، وهي تعلم أنها ابنة أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية، عن طريق تهريب حيواناته المنوية، ولكن ينقلب عالمها عندما تكتشف أن والدها عقيم لا يستطيع الإنجاب، فتخوض رحلة للبحث عن هويتها ومعرفة والدها الحقيقي.

جائزتان لفيلم أميرة في مهرجان فينيسيا السينمائي

وكان فيلم «أميرة»، قد حصل على جائزتي «لانترا ماجيكا» و«إنترفيلم»، في الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي، حيث أوضحت لجنة تحكيم «C.G.S» المانحة للجائزة، أنّ الفيلم يستحق الجائزة لكونه فيلما يبعث على التوتر للغاية ومصنوعا بشكل جيد، بدءًا من النص القوي، والمونتاج الفعال بوتيرة سريعة، دون أن ننسى فريق التمثيل الممتاز من اللقطة الأولى إلى الأخيرة.