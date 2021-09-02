صبا مبارك تصل فينيسيا السينمائي استعدادا لعرض «أميرة»

وصلت الفنانة الأردنية صبا مبارك إلى مدينة فينيسيا الإيطالية، وفقا لما كشفته عبر حسابها على «إنستجرام»، وذلك لحضور عرض فيلمها «أميرة» الذي يحمل توقيع المخرج المصري محمد دياب، والمشارك ضمن فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان فينيسيا السينمائي في مسابقة «آفاق».

مواعيد عرض فيلم «أميرة» في مهرجان فينيسيا السينمائي

وينطلق العرض العالمي الأول لفيلم «أميرة» في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة من مساء الغد حسب توقيت مدينة البندقية، وذلك في «سالا كازينو»، ويليه عرض ثان في تمام الساعة الـ10 مساء في «سالا فولبي»، لتكون تلك العروض لحاملي البطاقات فقط.

ويعاد عرض الفيلم في اليوم التالي، السبت 4 سبتمبر في عرضين متتاليين الساعة الـ2 والـ2:15 ظهرا، في «بالا بينالي»، و«سالا دارسنا»، بالإضافة إلى 4 عروض إضافية للفيلم في يوم الأحد، 5 سبتمبر.

قصة وأبطال فيلم «أميرة»

يدخل المخرج محمد دياب في أحدث أفلامه «أميرة» إلى عالم جديد على السينما المصرية، حيث يتطرق إلى الواقع العربي تحديدا الفلسطيني من خلال قصة فتاة مراهقة انجبتها والدتها عن طريق التلقيح الصناعي من تهريب الحيوانات المنوية لوالدها المعتقل في السجون الإسرائيلية، ولكن تنقلب حياة «أميرة» رأسا على عقب وينهار عالمها عندما تكتشف أن والدها عقيم لا يستطيع الإنجاب، لتخوص الفتاة رحلة البحث عن والدها البيولوجي.

ويجمع فيلم «أميرة» في بطولته عدد من النجوم العرب من بينهم الأردنية صبا مبارك، والفلسطيني علي سليمان، بالإضافة إلى تارا عبود التي تخوض أول تجاربها السينمائية من خلال دور «أميرة»، بجانب قيس ناشف ووليد زعيتر، من تأليف الثلاثي شيرين وخالد ومحمد دياب، إخراج محمد دياب.

وعبر المخرج محمد دياب في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن سعادته بعرض الفيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية من القضايا التي تشغله، وبخاصة أن القصة تخرج منها دراما تتخطى حدود قضية فلسطين.