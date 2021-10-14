صبا مبارك: أشاهد كل أفلام مهرجان الجونة.. «مش هنيجي نلبس فساتين وبس»

قالت الفنانة صبا مبارك إن حضور مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة أكبر بكثير من المشاركين فيه خلال السنوات الماضية، «مفيش اختلاف عن الجوهر لأن مظهر مهرجان الجونة دايما حلو أوي».

صبا مبارك: أشارك في المهرجان بمسابقتي الأفلام الطويلة والقصيرة

وأضافت «مبارك»، في لقاء مع قناة ON على هامش الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي 2021، أنها تشارك في المهرجان بفيلمين أولهما «أميرة» في مسابقة الأفلام الطويلة، والفيلم الثاني هو فيلم «عرنوس» من إخراج سامر بطيخي، «شركتي مساهمة في إنتاج الفيلمين، وده على مسابقة الأفلام الطويلة والقصيرة، وأنا مهتمة بمشاهدة كل الأفلام، مش هنيجي نلبس فساتين وبس».

وأوضحت أن هناك عددا من مشاركي المهرجان يأتون إليه رغبة منهم في التصوير فقط، ولكن هناك آخرين يهتمون بالمشاركة في المهرجان بأعمالهم وعبر مشاهدتهم للأفلام المعروضة في المهرجان، «أفلام المهرجانات بيكون صعب نشوفها في صالات السينما لأنها مش أفلام تجارية، ومهم أننا نيجي ونطلع نشوف العالم بيجري فيه إيه».

تفاصيل إقامة المهرجان

وحرص القائمون على مهرجان الجونة، على الإعلان عن تكريم الفنان أحمد السقا، في حفل الافتتاح مساء اليوم، حيث يحصل على جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم أحمد السقا، اعترافًا بمسيرته السينمائية الاستثنائية ومساهمته الفائقة في مشهد صناعة السينما المصرية التي تمتد لأكثر من عقدين.

وتقرر استمرار فعاليات مهرجان الجونة في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة، بحضور عدد كبير من النجوم والشخصيات العامة، على رأسهم رجل الأعمال نجيب ساويرس، وشقيقه سميح ساويرس، والفنانة يسرا، ومنة شلبي، درة، ليلى علوي، أروى جودة، والفنانة بشرى.