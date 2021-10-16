إطلالة مثيرة للجدل لـ صبا مبارك بمهرجان الجونة.. «جاكيت دون قميص» (صور)

أثارت الفنانة صبا مبارك حالة من الجدل، ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الخامسة لعام 2021، بعد ظهورها بإطلالة لافتة ببطن مكشوف، أثناء توافدها منذ قليل على «الريد كاربت» الخاصة بفيلم «كباتن الزعتري» قبل عرضه وبمجرد ظهورها لفتت الأنظار لتصبح حديث الجميع، وتُعيد لجمهور السوشيال ميديا «لوك» الممثلة والمخرجة سينتيا خليفة في حفل مهرجان الجونة العام الماضي.

صبا مبارك فى مهرجان الجونة

اختارت الفنانة صبا مبارك أن تظهر بإطلالة لافتة في ثانى أيام فعاليات مهرجان الجونة، من خلال ارتدائها بذلة مفتوحة الصدر، حيث فضّلت أن ترتدى الجاكيت على جسد مكشوف فظهرت ببطن مكشوفة. وهذا الأمر جعلها تلفت الأنظار على «الريد كاربت» وبمجرد التقاط الصورة الخاصة بإطلالتها تم تداولها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

صبا مبارك على طريقة سينتيا خليفة

الاطلالة اللافتة التى اختارتها الفنانة صبا مبارك للظهور بها ثالث أيام المهرجان، لم تكن المرة الأولى على «ريد كاربت» مهرجان الجونة، بينما سبقتها الفنانة سينتيا خليفة فى الجونة السينمائي العام الماضي،حيث بمجرد ظهورها باتت حديث الجمهور والسوشيال ميديا، مُسببة حالة كبيرة من القلق والهجوم عليها.

يذكر أن الفنانة صبا مبارك تشارك هذا العام فى مهرجان الجونة بفيلمين الفيلم الاول وهو فيلم أميرة والذي يشارك فى مسابقة الأفلام الطويلة أما الفيلم التانى وهو فيلم عرنوس وشركتها الخاصة مشاركة فى انتاج الفيلمين .

وكانت قد كشفت الفنانة صبا مبارك فى تصريحات خاصة على قناة on e بأن هناك من يأتون للمهرجان من أجل ارتداء الفساتين والتصوير ولكن هناك أخرين يأتون لمشاهدة الأفلام المشاركة فى المهرجان وحضور الفعاليات.