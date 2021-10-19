أحمد جمال وهلا رشدي يحييان حفل توزيع جوائز التميز الحكومي: «حالفين لنعيش»

أحيا الفنان أحمد جمال، والفنانة هلا رشدي، حفل توزيع جوائز التميز الحكومي، والذي انطلق قبل قليل، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

أغنية حالفين لنعيش

وقدم الفنانان، أغنية «حالفين لنعيش وتكبر مصر بإيدينا، بالإيد في الإيد بتعلى وتفتخر بينا، وبالاستمرار، وبشغل ليل ونهار، وبذمة حديد سوا أهو بنبنيها».

تفاصيل الحفل

ومن المقرر أن يشهد الحفل إعلان أسماء الفائزين الثلاثة في فئات الجائزة المختلفة، والتي تشمل جائزة التميز الفردي، وتتضمن: أفضل موظف حكومي، أفضل فريق عمل، إضافة إلى جائزة الابتكار والإبداع المؤسسي، وجائزة المواقع المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، فضلًا عن جائزة القيادات المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وكذا جائزة المؤسسة المتميزة.