«التخطيط» و«التموين» يبحثان التوصيات المرصود للدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي 2020

التقى وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي؛ العميد خالد شرف، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لقطاع التخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية؛ لبحث التقارير والتوصيات التي تم رصدها خلال مرحلة التقييم للدورة الثانية للجائزة 2020.

تعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية

وأوضح المشرف على الجائزة، في بيان، اليوم الأحد، أن الزيارة تأتي في إطار جهود الدولة لنشر ثقافة التميز والتطوير المؤسسي وتكريم المتميزين في الأداء بكل القطاعات مع تقديم الدعم للجهات الحكومية، خلال رحلتها نحو التميز الحكومي؛ بهدف تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

طرح جوائز داخلية لرفع روح التنافسية بين مكاتب التموين

كما ناقش «مصطفى» خلال الزيارة، مجموعة من المقترحات تشمل طرح جوائز داخلية لرفع روح التنافسية بين مكاتب التموين لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، والتي لاقت استحسان كبير من السيد مساعد وزير التموين، حيث تم بالفعل تطبيق الفكرة من قبل مع دراسة تنفيذها بما يتماشى مع معايير جائزة مصر للتميز الحكومي، بالإضافة إلى بحث إمكانية توفير وسائل مبتكرة لإتاحة خدمات التموين للمواطنين.

من جانبه، أشاد العميد خالد شرف، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية بالبرامج التدريبية المقدمة من إدارة الجائزة للفئات المشاركة بالدورة الحالية، مؤكدًا أهمية السعي للاستفادة من خبرات الجائزة في توفير المزيد من البرامج التدريبية وورش العمل في الموضوعات المتخصصة بمعايير الجودة في تقديم الخدمات وكذا نشر ثقافة التميز والإبداع.

حوكمة منظومة العمل الحكومي وتطوير البنية التحتية لمكاتب التموين

وأضاف «شرف» أن ذلك يأتي استكمالًا لتنفيذ مبادرة التدريب المقترحة من جانب وزارة التموين لتطوير الكوادر البشرية بمديريات ومكاتب التموين، التي تستهدف الارتقاء بمستوى تقديم الخدمة للمواطن، والتمييز في تقديم الخدمة للمواطن والتطوير المستمر في مستوى جودة الخدمة المقدمة للمواطن تماشيًا مع خطة عمل الوزارة للارتقاء بمستوى الأداء من خلال حوكمة منظومة العمل الحكومي وتطوير البنية التحتية لمكاتب التموين، بالإضافة إلى ما حققته الوزارة من نجاح ملحوظ في تقديم الخدمات من خلال التحول الرقمي ومكينة التعامل عبر موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية.

إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية

وخلال الزيارة، استعرض الدكتور محمد محمدي، مدير التقييم بالجائزة التقرير الذي تم إعداده خلال مرحلة التقييم متضمنًا أبرز نقاط القوة والمتمثلة في مدى وعي فريق القيادة بمكاتب التموين بأهمية التميز وحرصهم على توعية المتعاملين بالخدمات المقدمة، وتوافر ميثاق للمتعاملين، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للمتعاملين، واستعراض التوصيات وفرص التحسين، موضحًا محاور ومعايير منظومة التميز الحكومي ومنها معيار خدمات السبع نجوم والذي يركز على مدى قيام الجهة الحكومية بتصميم وإدارة وتطوير الخدمات والعمليات المرتبطة بها بشكل مبتكر لإرضاء المتعاملين.

كما استعرضت سهى سعيد، المدير التنفيذي للجائزة الدورات التدريبية وورش العمل التي تم تقديمها على مستوى جميع الفئات، بالإضافة إلى البرامج التدريبية المقدمة على منصات التواصل الإلكترونية.