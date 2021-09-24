تفاصيل تشكيل وزارة التموين لجنة لإدارة ملف جائزة التميز الحكومي
كتب:
الوطن
04:47 م | الجمعة 24 سبتمبر 2021
أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة
أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، هي الوزارة الأولى التي عُقدت بها الندوة التعريفية للتميز الحكومي، بحضور أعضاء اللجنة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
علي المصيلحي يصدر قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة التنسيقية المعنية لإدارة ملف جائزة التميز الحكومي
وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارا وزاريا بتشكيل لجنة تنظيمية للتنسيق بشأن استمرار الوزارة والجهات التابعة لها ومديريات التموين لجائزة مصر للتميز الحكومي، إيمانا منه بأن تلك الجائزة تحفز العاملين بالوزارة والجهات التابعة لتحفيز الأداء لرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطن تماشيا مع سياسة الدولة في تحسين جودة حياة المواطن والعمل الجاد والتفاني في العمل وتطوير قدراتهم بوسائل العمل الحديثة.
نص قرار وزير التموين بشأن جائزة التميز الحكومي
ونص القرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن يكون العميد خالد شرف، مساعد الوزير لشؤون التخطيط والتنمية والشؤون المالية والإدارية، رئيسا، وأحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، وسناء محمد، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، إشراف عام، وغادة علام، المدير التنفيذي للجائزة، ممثلة عن الوزارة، وفوزي عفيفي، وفؤاد عدلي، منسقا الجائزة عن مراكز خدمة المواطنين بالمحافظات، وعمر خيري، منسق الجائزة عن الجوائز الفردية، وحنان توفيق، عضو اللجنة لتنظيم المعلومات والتحول الرقمي، وأحمد مكرم زكي وأحمد إبراهيم، للأمانة الفنية للجنة.
كما أكد القرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية، علي اللجنة، انعقاد اجتماعاتها بواقع مرتين شهريا على الأقل، وحال الضرورة إذا لزم الأمر.
وأكد العميد خالد شرف، مساعد الوزير للتخطيط والتنمية والشؤون المالية والإدارية، أن جائزة التميز الحكومي في دورتها الثانية لعام 2020 مثل فيها موقع جهاز حماية المستهلك جائزة أفضل موقع إلكتروني ضمن أفضل 10 مواقع بالدولة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية الترشح لجائزة الإبداع والابتكار والهيئة العامة للسلع التموينية بالوزارة الترشح لجائزة أفضل فرق عمل وجائزة إبداع وابتكار (معا نستطيع)، ومثلت مصلحة دمغ المصوغات والموازين الترشح لجائزة أفضل قيادة مدير عام.