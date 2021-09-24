تفاصيل تشكيل وزارة التموين لجنة لإدارة ملف ‏جائزة التميز الحكومي

أكد أحمد كمال، معاون وزير التموين، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، هي الوزارة الأولى التي عُقدت ‏بها الندوة التعريفية للتميز الحكومي، بحضور أعضاء اللجنة من ‏وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

علي المصيلحي ‏يصدر قرارا وزاريا بتشكيل اللجنة التنسيقية المعنية لإدارة ملف ‏جائزة التميز الحكومي

وأشار المتحدث ‏الرسمي، إلى أن الدكتور علي المصيلحي، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارا وزاريا بتشكيل لجنة تنظيمية ‏للتنسيق بشأن استمرار الوزارة والجهات التابعة لها ومديريات ‏التموين لجائزة مصر للتميز الحكومي، إيمانا منه بأن تلك الجائزة ‏تحفز العاملين بالوزارة والجهات التابعة لتحفيز الأداء لرفع جودة ‏الخدمات المقدمة للمواطن تماشيا مع سياسة الدولة في تحسين جودة ‏حياة المواطن والعمل الجاد والتفاني في العمل وتطوير قدراتهم ‏بوسائل العمل الحديثة.

نص قرار وزير التموين ‏بشأن جائزة التميز الحكومي

ونص القرار الصادر من الدكتور‏‏ علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن يكون ‏العميد خالد شرف، مساعد الوزير لشؤون التخطيط والتنمية ‏والشؤون المالية والإدارية، رئيسا، وأحمد كمال، معاون ‏الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، وسناء محمد، رئيس ‏الإدارة المركزية للموارد البشرية، إشراف عام، وغادة علام، ‏المدير التنفيذي للجائزة، ممثلة عن الوزارة، وفوزي عفيفي، وفؤاد عدلي، منسقا ‏الجائزة عن مراكز خدمة المواطنين بالمحافظات، وعمر ‏خيري، منسق الجائزة عن الجوائز الفردية، وحنان توفيق، ‏عضو اللجنة لتنظيم المعلومات والتحول الرقمي، وأحمد مكرم ‏زكي وأحمد إبراهيم، للأمانة الفنية للجنة.

كما أكد القرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين و التجارة ‏الداخلية، علي اللجنة، انعقاد اجتماعاتها بواقع مرتين شهريا على ‏الأقل، وحال الضرورة إذا لزم الأمر.‏

وأكد العميد خالد شرف، مساعد الوزير للتخطيط ‏والتنمية والشؤون المالية والإدارية، أن جائزة التميز الحكومي ‏في دورتها الثانية لعام 2020 مثل فيها موقع جهاز حماية ‏المستهلك جائزة أفضل موقع إلكتروني ضمن أفضل 10 مواقع ‏بالدولة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية الترشح لجائزة الإبداع والابتكار ‏والهيئة العامة للسلع التموينية بالوزارة الترشح لجائزة أفضل فرق ‏عمل وجائزة إبداع وابتكار (معا نستطيع)، ومثلت مصلحة ‏دمغ المصوغات والموازين الترشح لجائزة أفضل قيادة مدير عام.