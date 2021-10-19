حقيقة انسحاب الصحفيين من مؤتمر فيلم قمر 14 بمهرجان الجونة

تسبب تأخر بدء مؤتمر فيلم قمر 14 في تذمر عدد من الصحفيين ومُراسلي القنوات الفضائية؛ لانتظارهم ما يقرب من ساعة لحضور أبطال العمل إلى المؤتمر الصحفي الخاص بالفيلم، والمقام ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

واتفق الصحفيون على الانسحاب بعد ساعة من الانتظار، ولكن قبل تنفيذ الأمر ظهر أبطال فيلم قمر 14، ومنهم أحمد الفيشاوي وأحمد مالك، وياسمين رئيس، والمخرج هادي الباجوري.

وحرص كل من الفنانة ياسمين رئيس، وزوجها المخرج هادي الباجوري، على الاعتذار عما حدث، مؤكدين على أن سبب التأخير خارج عن إرادتهما.

أبطال وأحداث فيلم قمر 14

فيلم قمر 14، من بطولة خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أحمد حاتم، خالد أنور، أحمد مالك، والمخرج هادي الباجوري.

وتدور أحداث فيلم «قمر 14»، في ليلة قمرية واحدة، حول 5 قصص حب تكشف عن أفكار ومعتقدات المجتمع التي تقتل الحب.

فيلم قمر 14 كامل العدد في مهرجان الجونة

يذكر أنّ مدير المهرجان انتشال التميمي، أعرب عن سعادته بعرض فيلم «قمر 14» ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

وقال التميمي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالعمل، إن الفيلم هو الأول في تاريخ المهرجان، والذي يحضره 1500 شخص وبذلك يكتمل العدد.