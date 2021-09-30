زوج ياسمين رئيس يتحرش بالمرضى داخل العيادة في مسلسل «60 دقيقة»

تصاعدت أحداث مسلسل 60 دقيقة للنجمة ياسمين رئيس؛ بعد اكتشافها لخيانة زوجها واغتصابه لمرضاه أثناء علاجه النفسي لهم، لتبقى في وضع لا تُحسد عليه.

وقد تدهورت العلاقة بينهما بشكل كبير، وبدأت تفكر في الوقوف ضده، خاصةً بعد فتور العلاقة بينهما وشعورها بعدم الاطمئنان، ليبدأ مسلسل 60 دقيقة في إثارة قضايا مهمة مثل التحرش والعنف ضد المرأة بكل أنواعه والاستغلال الجنسي من خلال شخصياته وأحداثه.

وكشفت الحلقتان الـ 5 و6 من مسلسل «60 دقيقة»، والذي يُعرض حصريًا على شاهد vip عن اعتراف الفتاة المنتحرة سارة «فاطمة البنوي» بأن طبيبها النفسي أدهم «محمود نصر» قد تحرش بها في عيادته واغتصبها، لترفع عليه قضية وتتولاها المحامية مريم «شيرين رضا»، التي حاولت إمالة ياسمين «ياسمين رئيس» في صفها، ولكن الأخيرة تركتهما ومضت.

ودافع أدهم عن نفسه أمام زوجته ياسمين عن أن سارة مصابة الفصام، ذلك ما يجعلها تتوهم علاقات لم تحدث، وتسمع أصواتًا لا تصدر، وتبقى دائمًا في عنف تجاه كل ردود الأفعال، ولا تتقبل العلاج، وهذا ما جعلها تضطر للانتحار، صدقت ياسمين تبريرات أدهم، الذي أثبت برائته في القضية، ولكن انتهت الحلقة بذهاب سارة إليه والانتحار أمامه.

مواعيد عرض مسلسل «60 دقيقة»

ومن المقرر أن يستكمل المسلسل حلقاته يوم الأربعاء المقبل الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر، ويوم الخميس 12 منتصف الليل بتوقيت السعودية، حصريًا على منصة شاهد vip.

مشاريع تنتظرها ياسمين رئيس

خلال الفترة المقبلة وتنتظر ياسمين رئيس العرض الأول لفيلمها قمر 14 ضمن فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي وأيضاً فيلمها جارة القمر الذي انتهت من تصويره منذ فترة، واللذان تعود بهما للبطولة السينمائية بعد نجاحها الكبير خلال موسم رمضان بشخصية فاتن في مسلسل ملوك الجدعنة.