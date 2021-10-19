تعرف على أعلى شهادات الادخار في قيمة العوائد بعدد من البنوك

في كثير من الأحيان، وعندما يمتلك أحد الأشخاص مبلغا ماليا، يبدأ في البحث عن العديد من الطرق المختلفة لادخار تلك الأموال بطريقة صحيحة، تمكنه من الحصول على عوائد شهرية، ليحافظ بذلك على قيمة الأموال الخاصة به، باستثمارها في طريقة تساعده على زيادتها. وتعد شهادات الادخار والاستثمار الموجودة في البنوك، ذات العوائد الشهرية أو الربع سنوية أو السنوية، من أكثر الطرق التي يلجأ لها الراغبين في ادخار أموالهم.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل أعلى شهادات ادخار في قيمة العوائد في البنوك مثل البنك الأهلي وبنك مصر، وفق خدمة عملاء البنوك، كالتالي:

شهادة سمارت من بنك الإسكندرية

- يمنح البنك العميل عائدا ثابتا، يستمر طوال مدة الوديعة.

- تتراوح مدة الوديعة بين 3 و6 و12 شهرا.

- يمكن شراء تلك الشهادات بحد أدنى يصل إلى 1000 جنيه ومضاعفتها.

- يمنح البنك العميل عائد يتم صرفه شهريا.

- يصل سعر العائد إلى 11% من قيمة الشهادة.

شهادات ادخار البنك التجاري الدولي

- مدة شهادة الادخار في البنك التجاري الدولي تتراوح بين 3 و5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار يبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- يقوم البنك باحتساب العائد ويتم صرفه للشهادة 3 سنوات شهرياً أو كل 3 شهور أو كل 6 شهور أو عند الاستحقاق.

- يجرى احتساب العائد ويُصرف للشهادة 5 سنوات شهريا أو كل 3 أشهر أو كل 6 أشهر أو عند الاستحقاق.

شهادات بريمو في بنك القاهرة

- يصل سعر فائدة شهادات بريمو في بنك القاهرة إلى 10.75% وتصرف شهريا.

- العائد ثابت طوال مدة الشهادة.

- تصل مدة شهادة بريمو في بنك القاهرة إلى 3 سنوات.

- يصل الحد الأدنى لشراء الشهادة إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة البلاتينيوم في البنك الأهلي المصري

- حدد البنك الأهلي الحد الأدنى لشراء شهادات بلاتينيوم لتبدأ من 1000 جنيه ومضاعفتها.

- تصل مدة شهادة البلاتينيوم إلى 3 سنوات فقط.

- حدد البنك العائد الشهري لشهادة البلاتينيوم ليبدأ من 11%.

- يمكن أن يحصل العميل على قرض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقاً للتعليمات السارية.