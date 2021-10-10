«يوم ورا يوم».. شهادة إدخارية بمزايا يومية من بنك الإسكندرية

الكثير من المواطنين يبحثون عن طرق الادخار الآمن، فيلجأون إلى شهادات الاستثمار، حيث يقدم بنك الإسكندرية شهادة تحت مسمى شهادة «يوم ورا يوم»، على اسم أغنية المطربة سميرة سعيد، وهي شهادة استثمار، وتستعرض «الوطن» مزايا وخصائص هذه الشهادة.

شهادة يوم ورا يوم ذات العائد المتغير

احتساب العائد

تمتع بعائد متغير يحتسب يوميا طوال مدة الشهادة

دورية صرف العائد

يضاف العائد كل يومين عمل

تم تعديل سعر العائد اعتبارا من 15/11/2020

العملة

الجنيه المصري فقط

خصائص الشهادة

مدة الشهادة 3 سنوات

الحد الأدنى لربط الشهادة 10.000 جنيه مع إمكانية زيادة قيمة الشهادة بفئات الـ 1000جنيه.

الحصول على تمويل وتسهيلات

إمكانية الحصول على تمويل أو تسهيل يصل إلى 90% من قيمة الشهادة

عائد متغير

إمكانية إضافة العائد إلى حساب جاري أو توفير

عائد فوري

دورية صرف العائد يوم بعد يوم

يذكر أن البنوك المصرية توفر العديد من أنواع الشهادات والأوعية الادخارية بالعملات المحلية والأجنبية لتلبية متطلبات العملاء كافة، مع اختلاف العائد على الشهادات، وذلك حسب المدة ودورية صرف العائد، ومن بينها العائد التراكمي بنهاية المدة.

وتعد شهادات الادخار من الأوعية التي يفضلها عملاء البنوك عن غيرها من الأوعية الأخرى، وذلك لما تتميز به من فوائد مرتفعة مقارنة بأنواع أخرى من الأوعية الادخارية في السوق.

وكان البنك المركزي المصري، في اجتماعه الأخير، أعلن الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

وهناك أنواع من الشهادات الادخارية التي تصل نسبة الفائدة عليها إلى 100% ثابتة، ويرتبط ذلك بمدة الشهادة ودورية صرف العائد.