تفاصيل إقالة رئيس تحرير صحيفة بيلد الألمانية بسبب تهم أخلاقية

أصدرت مجموعة «أكسل شبرينجر» الإعلامية الألمانية، قرارا ينص على إعفاء يوليان رايشلت رئيس تحرير صحيفة بيلد الأكثر انتشارا في ألمانيا، من منصبه بأثر فورى، معلنة أنّ يوهانيس بويه، سيتولى رئاسة تحرير «بيلد» بدلاً عنه، ومن المعروف أنّ الأخير يترأس حاليا، تحرير صحيفة «فيلت أم زونتاج»، المملوكة أيضا لمجموعة «أكسل شبرينجر».

فصل رئيس تحرير صحيفة بيلد

وكانت المجموعة، بررت إنهاء التعاون مع «رايشلت» في رئاسة أكبر صحيفة فى ألمانيا، قائلة: إنه بعد إجراء أبحاث صحفية على معلومات جديدة عن السلوك الراهن لـ«رايشلت»، حصلت المجلة في الأيام الأخيرة، على معلومات جديدة بخصوص رئيس التحرير.

وأشارت إلى أنّها تتبعت هذه المعلومات، وتبين أن «رايشلت» لم يفصل على نحو واضح بين الشأن الشخصي والمهني، حتى بعد إتمام إجراءات الامتثال في ربيع 2021، وأنه لم يخبر مجلس الإدارة بالحقيقة.

اتهامات بإقامة علاقات وإساءة استخدام السلطة

وكانت التحقيقات، انتهت إلى أنّه لم يكن هناك اتهام بالتحرش الجنسى أو الاعتداء الجنسى، بحق رايشلت، ومع ذلك، كان هناك اتهام بعلاقات حب بالتراضي مع موظفات في بيلد، ومؤشرات على إساءة استخدام السلطة في هذا السياق، وجرى إثبات علاقة سابقة مع موظفة فى «بيلد» واعترفت بها، وظل الأمر مثيرا للجدل حول ما إذا كان هذه الموظفة قد منحت مزايا مهنية نتيجة لذلك.

وكانت الشركة، بدأت إجراءات الامتثال ضد رايشلت بعد اتهامات له بإساءة استغلال منصبه واستغلال علاقات التبعية، وراجعت الشركة الاتهامات فى إطار إجراء داخلى وخلصت نتيجة المراجعة إلى ضرورة احتفاظ رايشلت بمنصبه آنذاك، وبعد وقفه عن العمل لفترة محدودة، عاد رايشلت مرة أخرى إلى منصبه.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز»، أوردت مطلع الأسبوع الجاري تقريرا مطولاً عن مجموعة «أكسل شبرينجر»، وذلك فى إطار سعيها للاستحواذ على مجموعة «بوليتيكو» الأمريكية الإعلامية.