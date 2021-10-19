مواصفات وأسعار سيتروين سي اليزيه الجديدة 2022.. محرك بـ6 سرعات

يتوافر في السوق المصري العديد من الطرز المختلفة للسيارات؛ سواء كانت أوروبية أو يابانية أو كورية أو صينية، وتعتبر السيارات الأوروبية من أكثر السيارات مبيعاً في السوق لمصري خاصة في الفئات المتوسطة.

ومن أبرز تلك الشركات سيارة سيتروين سي اليزيه، وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن»، مواصفات وأسعار سيتروين سي اليزيه الجديدة 2022:

أسعار سيتروين سي اليزيه الجديدة 2022

تأتي السيارة في السوق المصري بأربع فئات، وجاءت أسعارها كالتالي:

سعر الفئة الأولى 240,900 جنيه

سعر الفئة الثانية 242,900 جنيه

سعر الفئة الثالثة 269,900 جنيه

سعر الفئة الرابعة 271,900 جنيه

مواصفات سيتروين سي اليزيه الجديدة 2022

تتوافر بقوة 115 حصانا وعزم دوران 150 نيوتن/ متر.

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر، 1600 سي سي، وينتج قوة قدرها 115 حصانا، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/ متر.

يأتي المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ100 كم/ ساعة في غضون 10.8 ثانية.

وتستهلك السيارة متوسط 7.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم، وتعتمد على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

أبعاد سيتروين سي اليزيه الجديدة 2022

تأتي السيارة بأبعاد 4427 ملم طول، 1948 ملم عرض، 1466 ملم ارتفاع، 2652 ملم طول قاعدة العجلات، وترتفع السيارة عن الأرض مسافة 156 ملم، وتصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة 506 لترات.

وسائل الأمان والتجهيزات

تتوافر السيارة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «وسادة هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني للفرامل EBD، مصابيح ضباب، خاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًا، وتعديل مقعد السائق، ومساند رأس أمامية متحركة، مكيف هواء يدوي، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، وقفل الأبواب عبر الريموت، وكمبيوتر رحلات، وباور ستيرينج، وحلية كروم الاكصدام الأمامي، وجنوط 15 بوصة».