بنك كريدي أجريكول يعلن عن وظائف خالية بمرتب يبدأ من 3500 جنيه

أعلن بنك كريدي أجريكول، عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن حاجته لـ وظائف شاغرة للعمل في فروعه العاملة في مصر، وجاءت تلك الوظائف لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات براتب أساسي يبدأ من 3500 جنيه.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية لمتابعيها على مدار 24 ساعة، المؤهلات والشروط المطلوبة، وتفاصيل العمل في بنك كريدي أجريكول، وفق إعلان البنك عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، وجاءت تلك التفاصيل كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف بنك كريدي أجريكول

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة لا تقل عن عام في المجال المصرفي.

- يجب أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على درجة البكالوريوس.

- من الضروري أن يكون المتقدم للوظائف لديه مهارات اتصال ممتازة.

- يتيح البنك فرص العمل للذكور والإناث.

- يجب أن يكون الراغب في التقديم لوظائف بنك كريدي أجريكول حسن المظهر بما يتناسب مع طبيعة العمل في البنوك.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه القدرة على العمل من خلال الفريق.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه القدرة على العمل تحت الضغط.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه القدرة على العمل الجاد.

تفاصيل الوظائف في بنك كريدي أجريكول

- وكيل المبيعات: والذي يقوم بالبحث عن عملاء في البنك ويعرض عليهم منتجات البنك المختلفة من قروض وشهادات وغيرها من المنتجات الأخرى.

- يمنح البنك راتبا أساسيا للموظفين بقيمة تبدأ من 3500 جنيه، قابل للزيادة.

- مكان العمل في الوظائف المعلن عنها يكون في محافظة الجيزة.

وعلى الراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلن عنها من جانب بنك كريدي أجريكول، إرسال السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدم عبر البريد الإلكتروني ahmed.eldeeb@ca-egypt.com، والتواصل مع إدارة البنك عبر ذلك الميل حتى يتم القبول.