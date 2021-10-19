وظائف جديدة في وزارة التعليم.. الشروط وتفاصيل التقديم

أعلنت إدارة النقل التابعة للشؤون العامة الإدارية بوزارة التربية والتعليم، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف عن طريق النقل بين العاملين بديوان عام الوزارة «أساسي - منتدب»، أو من العاملين بالمديريات التعليمية ندبا ويحملون رخصة مهنية، وذلك لسد العجز بإدارة النقل، مشددة على جميع المتقدمين بضرورة استيفاء جميع الأوراق والشروط المطلوبة للتقديم.

التعليم: التقديم خلال أسبوعين بعد موافقة مدير الإدارة

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن من يرغب للتقدم للإعلان، عليه التقدم بطلب موضح به السيرة الذاتية إلى الإدارة العامة للموارد البشرية، إدارة التعيينات، مؤشر عليه بالموافقة من مدير عام الإدارة التابع لها، وصحيفة أحوال معتمدة، وذلك خلال أسبوعين اعتبارا من 14 أكتوبر، وسيتم عقد مقابلة شخصية بالإدارة العامة للشئون الإدارية بعد التقدم للإعلان.

الوظائف المطلوبة بوزارة التربية والتعليم

وكشف قطاع الأمانة العامة بالإدارة المركزية للشئون الإدارية بوزارة التربية والتعليم، عن الوظائف المطلوبة، وهي كالتالي:

20 سائق درجة أولى.

10 سائقين درجة ثانية.

1 سروجي سيارات.

2 فني عفشة.

2 ميكانيكي بنزين.

3 ميكانيكي ديزل.

2 لحام كوتش.

1 فني غاز.

2 فني دوكو.

15 عامل خدمات معاونة.

3 كهربائي سيارات.

10 إدرايين من العاملين بديوان الوزارة والإدارات التابعة فقط.

شروط التعاقد مع المعلمين لسد العجز

وفي سياق منفصل، كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت شروط التعاقد مع المعلمين للتطوع وسد العجز في مختلف التخصصات الفنية، وهي كالآتي:

- الأولوية للتعاقد مع الأشخاص ذوي خبرة سابقة في التدريس.

- لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة على 11 شهرا، على التأكيد بعدم المطالبة بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.

- بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة أو بنظام التطوع عن طريق المديرية قبل العمل.

- يمكن الاستعانة من غير العاملين في مدارس، من حملة المؤهلات العليا في المجالات التربوية فقط.

- لا يقبل المتطوعين في مدارس بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية.

- ينحصر عمل المتطوع في مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة.