الإعلان عن وظائف شاغرة بالقاهرة تشترط محو الأمية ورخصة قيادة

أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بعقد مؤقت من بينها «فني حملة، ومعدات ثقيلة وسائق معدات ثقيلة، وعامل تشغيل مساعد».

وحددت الشركة عدة شروط لمن يرغب في التقدم للوظائف وهي الحصول على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية ورخصة قيادة درجة أولى بالنسبة للبند رقم 1، والحصول على شهادة محو أمية أو ابتدائية أو إعدادية لمن يتقدم لوظيفة عامل تشغيل مساعد، ولايزيد سن المتقدم عن 35 سنة وقت الإعلان، واجتياز الاختبارات المقررة من تحريري وعملي وشفوي، فضلا عن اجتياز الكشف الطبي، والعمل بنظام الورديات بأيٍ من مواقع الشركة.

خطوات التقديم للوظائف

وأشارت شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى إلى ضرورة اتباع الخطوات التالية عند التقديم وهي:

- سحب ملف التقديم من مراقبة صيانة غرب القاهرة الكائنة بشارع رمسيس بجوار نزلة كوبري أكتوبر، خلال الفترة من 22 أكتوبر حتى 6 نوفمبر المقبل ولن يلتفت إلى الطلبات المقدمة قبل أو بعد المدة المحددة للتقديم.

- يكون المتقدم من سكان القاهرة الكبرى

- لا يجوز ذكر أكثر من وظيفة فى ملف التقديم ولن يلتفت لأي ملف يشمل أكثر من وظيفة .

- إرفاق صورة من شهادة الميلاد وشهادة المؤهل الدراسي وبطاقة الرقم القومي وعدد 2 صورة شخصية ورخصة قيادة درجة أولى للبند1

- الموقف التجنيدي وفى حالة تأدية الخدمة قضاء عامين للبند 1 وثلاثة أعوام للبند رقم 2

- إرسال ملف التقديم شامل صورة كود التقديم عن طريق البريد المسجل بعلم الوصول على عنوان شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى الكائنة بـ 32 شارع رمسيس باسم مدير عام الموارد البشرية .

- متابعة الإعلان والمواعيد ومكان الاختبارات للمستوفين للشروط على موقع الشركة .

من ناحية أخرى، أكدت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى الاستعداد الكامل لموسم الأمطار من خلال تطهير شنايش الأمطار وبالوعات الصرف الصحي ووضع حلول عاجلة للمحاور الرئيسية للتعامل مع التغيرات المناخية وأي أمطار متوقعة، مع المتابعة بصفة يومية للبيانات التي تصدر عن هيئة الأرصاد الجوية، والتنسيق الكامل مع الجهات والأجهزة المعنية، فى إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.