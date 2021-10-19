وظائف شاغرة من الشباب والرياضة بمرتبات مجزية لجميع المؤهلات الدراسية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، حاجتها لـ وظائف شاغرة للعمل في سلاسل هايبر ماركت شهيرة، بالتعاون بين الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب «الإدارة العامة للمشروعات»، ومع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح الذي أعلنت عنه وزارة الشباب والرياضة، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة، والتي جاءت كالتالي:

موعد الملتقى التوظيفي

يُنظم الملتقى التوظيفي الثلاثاء المقبل 26 أكتوبر، لمجموعة إحدى سلاسل الهايبر ماركت الشهيرة.

الوظائف والشروط المطلوبة

- مدير فرع يكون لديه خبرة سابقة بنفس المجال.

- مدير قسم الأغذية الطازجة ويكون لديه خبرة سابقة بنفس المجال.

- مدير قسم الأغذية الجافة يكون لديه خبرة سابقة بنفس المجال.

- مشرف قسم الأغذية الجافة ويكون لديه خبرة سابقة بنفس المجال.

- مشرف كاشير يكون لديه خبرة سابقة بنفس المسمى الوظيفي.

- مشرف مجمدات.

- موظف لوجيستك.

- بائع أجبان.

- سائق رخصة مهنية رخصة ثانية.

- متلقي طلبات.

- كاشير.

- منسق ممرات.

- مشرف قسم التجميل يكون لديه خبرة سابقة بنفس المجال.

- منسق تجميل.

- مشرف قسم المنزلية يكون لديه خبرة سابقة بنفس المجال.

- منسق منزلية.

- منسق مخزن.

- مشرف بقالة يكون لديه خبرة سابقة بنفس المجال.

- بائع بقالة.

- مشرف لحوم يكون لديه خبرة سابقة بنفس المجال.

- بائع لحوم برازيلي.

- بائع عطارة.

- محاسب فرع.

- موظف FMC26.

- مشرف دليفري يكون لديه خبرة سابقة بنفس المسمى الوظيفي.

- موظف خدمة توصيل.

- سائق بفسبا خاصة دليفري.

- موظف أمن.

- مراقب كاميرات.

- موظف خدمات.

- خلف كاشير.

- فني تبريد وتكييف.

ويمكن للحاصلين على جميع المؤهلات الدراسية التقديم للوظائف الشاغرة والمعلن عنها.

حقوق ومميزات الوظائف

- تمنح مجموعة سلاسل الهايبر ماركت مرتبات مجزية للعاملين.

- تمنح حوافز شهرية.

- توفر للعاملين تأمين طبي.

- توفر للعاملين تأمين اجتماعي.

- هناك فرص للترقي والوصول إلى مناصب أعلى.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف المعلن عنها ملء الاستمارة الخاصة بالوظائف من هنــــــــــــا، ثم التوجه في الموعد السالف ذكره للملتقى التوظيفي على العنوان «شارع جمال عبدالناصر بجسر السويس قرب محطة مترو الهايكستب بفرع الفرجاني».