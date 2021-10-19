القائمة الكاملة لأسماء الفائزين بجائزة التميز الحكومي

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أسماء الفائزين بجائزة التميز الحكومي، في حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم قبل قليل، وجاءت الأسماء كالتالي:

جوائز التميز الفردي:

الفائز بالمركز الأول في جائزة الموظف الفردي المتميز، المهندس بهاء محمد سمير سر الختم من جامعة القاهرة.

الفائز بالمركز الثاني صباح أحمد فرج خليل، من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

المركز الثالث: شيماء محمد الصديق محمد، من محافظة الدقهلية.

جائزة القيادات المتميزة بفئة مدير إدارة:

الفائز بالمركز الأول، الأستاذ محمد رشدي عبدالمطلب حمودة من جامعة العريش.

الفائز بالمركز الثاني، جمال أحمد محمد سرور، من جامعة سوهاج.

الفائز في المركز الثالث، السيدة نهى أحمد السيد خليفة، من محافظة الإسكندرية.

ثالثا: جائزة القيادات المتميزة فئة مدير عام، وتقدم لها 152 قيادي، وفاز بالمركز الأول، أيمن مؤمن عبدالعظيم أحمد، من وزارة شؤون الأزهر.

الفائز في المركز الثاني، المهندس أحمد محمد فتحي عبدالعال، من وزارة الموارد المائية والري.

الفائز بالمركز الثالث، السيدة الدكتور نديرة صبحي محمد من جامعة الإسكندرية.

رابعًا جائزة القيادات المتميزة فئة رئيس إدارة مركزية، وتقدم لها 66 قياديًا، فاز بالمركز الأول، داليا طلعت عبدالعزيز شهاب الدين، من وزارة التجارة والصناعة.

الفائز بالمركز الثاني الدكتور محمد أحمد أحمد سعد، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

الفائز بالمركز الثالث أحمد أبوحمزة السيد الشيخ، من وزارة التعليم العالي.

جائزة القيادات المتميزة

وتقدم لجائزة القيادات المتميزة «فئة رئيس قطاع»، 33 قياديًا، وجاء الفائزين كالتالي:

فاز بالمركز الأول الدكتور محمد فكري البيومي القرش، من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

الفائز بالمركز الثاني، إسماعيل السيد أحمد إبراهيم من وزارة شؤون الأزهر.

الفائز بالمركز الثالث، الدكتور أحمد عواض أحمد عثمان، من وزارة الثقافة.

جائزة فريق العمل المتميز

وهي جائزة جديدة استحدثت في هذه المسابقة، وتقدم لها 108 فرق عمل، وفاز بالمركز الأول فريق الإشراف على محطة الضبعة النووية من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تسلمها عنهم محمد رمضان محمد بدوي، رئيس الفريق.

الفائز في المركز الثاني، فريق دعم النزاهة من وزارة الإسكان والمرافق العمرانية، تسلمها عنهم غادة خالد محمد عبدالوهاب، رئيس الفريق.

الفائز في المركز الثالث، فريق الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية، من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تسلمها عنهم أحمد محمد كمال بيومي، رئيس الفريق.

تكريم الفائزين بجوائز التميز المؤسسي:

جائزة التميز والإبداع، وهي تهدف إلى تشجيع المؤسسات الحكومية على إيجاد بيئة عمل محفزة تشجع العاملين بها على الابتكار، وتقدم لها 122 جهة، وفاز بالمركز الأول، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالعمرانية عن التطبيق 125، تسلمها عنهم أحمد رزق السيد شحاتة.

الفائز بالمركز الثاني، وزارة العدل عن مشروع تأمين وتتبع الوثائق، تسلمها عنهم أحمد سعيد عبد المنصف سالم.

الفائز بالمركز الثالث، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن مشروع فكرتك شركتك، تسلمها عنهم حسام أحمد عبدالقادر.

جائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الإلكترونية

وتمنح للجهات ذات المواقع الإلكترونية المتميزة، وتقدم لها 71 موقعًا إلكترونيا، وفاز بالمركز الأول الموقع الإلكتروني لجامعة المنصور، وتسلم الجائزة الدكتور شريف كشك.

وفاز بالمركز الثاني الموقع الإلكتروني لجامعة طنطا، وتسلم الجائزة الدكتور محمود أحمد زكي.

وفاز بالمركز الثالث، جامعة المنيا عن موقعها الإلكتروني، وتسلم الجائزة الدكتور ياسر ماهر وزيري.

جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية.

وتمنح للجهات المحققة نتائج جيدة في خدمة المواطنين، كالتالي:

أولا- فئة مكاتب البريد:

تقدم لها 592 مكتبا، وفاز بالمركز الأول مكتب بريد العجيزي في محافظة الغربية، وتسلم الجائزة محمود فهيم محروس حماد.

وفاز بالمركز الثاني، مكتب بريد بسيون بمحافظة الغربية، وتسلم الجائزة أحمد حسيني أحمد بصيلة.

وفاز بالمركز الثالث مكتب بريد قها، من القليوبية، وتسلم الجائزة عصمت عبدالنبي عليوة.

ثانيا- فئة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق:

وتقدم لها 90 مكتبًا، وفاز بالمركز الأول، مكتب توثيق سوهاج، وتسلم الجائزة محمد سيد محمد دياب.

وفاز بالمركز الثاني، مأمورية الشهر بالتل الكبير من محافظة الكبير، وتسلم الجائزة عبدالمجيد ناجي محمد.

وفاز بالمركز الثالث، مكتب توثيق الأهرام من محافظة الجيزة، وتسلم الجائزة عمرو سيد بخيت.

ثالثا- فئة المكاتب التكنولوجية لخدمة المواطنين:

وتقدم لها 158 مكتبا، وفاز بالمركز الأول مركز جنوب الغردقة من محافظة البحر الأحمر، وتسلمت الجائزة صفاء محمد راغب.

وفاز بالمركز الثاني، مركز خدمات المواطنين التكنولوجي بمدينة القنايات، من محافظة الشرقية وتسلم الجائزة محمد عبدالمنعم محمد النجار.

وفاز بالمركز الثالث مركز حي شمال الغردقة، من محافظة البحر الأحمر، وتسلم الجائزة سحر سعد خليفة الطاهر.

رابعًا- فئة مكاتب التأهيل الاجتماعي:

التي تقدم لها 202 مكتب، وفاز بالمركز الأول مركز التأهيل الاجتماعي بمحافظة سوهاج، وتسلم الجائزة محمد محمود أحمد الباز.

وفاز بالمركز الثاني مركز كفر سعد، من محافظة دمياط، وتسلم الجائزة شادي السيد محمد الشهاوي.

وفاز بالمركز الثالث، مكتب الزرقاء، من محافظة دمياط، وتسلم الجائزة أماني شعبان المنجي.

خامسًا- فئة مكاتب الصحة:

وتقدم لها 90 مكتبا، والفائز بالمركز الأول مكتب صحة خامس من محافظة الغربية، وتسلم الجائزة إلهامي مجدي عبدالمنعم.

وفاز بالمركز الثاني مكتب صحة أول بسيون من محافظة الغربية، وتسلم الجائزة الدكتور محمد حسيني عبدالتواب.

وفاز بالمركز الثالث، مركز فحص المشتغلين بالأغذية بمحافظة جنوب سيناء، تسلم الجائزة الدكتور إبراهيم إسماعيل إبراهيم.

سادسًا- فئة مكاتب التموين:

وتقدم لها 48 مكتبًا، وفاز بالمركز الأول مركز محافظة بورسعيد، وتسلم الجائزة أماني مسعد مسعد صقر.

وفاز بالمركز الثاني مركز خدمة القصير من محافظة البحر الأحمر، وتسلمت الجائزة مروة سليمان محمد سليمان.

وفاز بالمركز الثالث، مركز المناخ النموذجي ببورسعيد، وتسلمت الجائزة رشا محمد إبراهيم صالح.

جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة

تنافس فيها 799 جهة حكومية، كالتالي:

أولا- فئة القرى:

تقدم لها 20 قرية، وفاز بالمركز الأول قرية الجعافرة من محافظة أسوان، وتسلم الجائزة السيدة فاطمة صالح علي سعد.

وفاز بالمركز الثاني، قرية البشندي، من الوادي الجديد، تسلمها ماهر حسين محمد حسين.

وفاز بالمركز الثالث، قرية الشعراء من محافظة دمياط، وتسلم الجائزة محمد محمد العطاوي.

ثانيا- فئة الأحياء:

وتقدم لها 89 حيًا، وفاز بالمركز الأول حي مصر الجديدة، وتسلم الجائزة حسن محمد صفوت موافي.

وفاز بالمركز الثاني، حي الشرق بمحافظة بورسعيد، وتسلم الجائزة نعمان علي نعمان.

وفاز بالمركز الثالث حي شرق الإسكندرية، وتسلم الجائزة محارب موسى.

ثالثا- فئة المدن:

وتقدم لها 48 مدينة، وفاز بالمركز الأول مدينة الخارجة من محافظة الوادي الجديد، وتسلم الجائزة مجدي حسن الطماوي.

وفاز بالمركز الثاني، مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، تسلم الجائزة اللواء وليد السيد أحمد المعداوي.

وفاز بالمركز الثالث، مدينة الغردقة، وتسلم الجائزة اللواء إيهاب محمد رأفت محمد.

رابعًا- فئة المراكز:

وتقدم لها 162 مركزًا، وفاز بالمركز الأول مركز أجا، من الدقهلية، وتسلم الجائزة رحاب محمد المزين.

وفاز بالمركز الثاني، مركز ومدينة أسوان، وتسلم الجائزة عادل أحمد السيد شرشر.

وفاز بالمركز الثالث مركز ومدينة الداخلة بالوادي الجديد، وتسلم الجائزة نبيل حنمفي عبدالله.

خامسا- فئة الكليات:

وتقدم لها 454 كلية، وفاز بالمركز الأول كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، وتسلم الجائزة الدكتورة نجوى لطفي بدر.

وفاز بالمركز الثاني، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وتسلم الجائزة الدكتور محمود السعيد محمود عبدالرحمن.

وفاز بالمركز الثالث، كلية الهندسة بجامعة القاهرة، وتسلمها الدكتور حسام الدين أحمد عبد الفتاح.