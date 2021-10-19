معايير جائزة التميز الحكومي.. أبرزها تحقيق رؤية مستقبلية للدولة

قال المهندس خالد مصطفى، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، إن الجائزة ترتكز على معايير معينة؛ منها تحقيق رؤية مستقبلية للدولة بنسبة 60%، والنظر لمستقبل الابتكار والتطوير بواقع 20%، و20% أخرى ترتكز على استدامة التمييز في بناء القدرات بهذا المجال، مشيرا إلى تدريب سفراء للتمييز بداخل كل مؤسسة ليقوموا بالشرح والتنسيق مع الجهات المعنية.

15 فئة بالدورة الأولى للجائزة

وأضاف «مصطفى» خلال كلمته في تقديم احتفالية جائزة مصر للتميز الحكومي، أن الدورة الأولى من الجائزة ارتكزت على 15 فئة فقط موزعة على فئات مؤسسية كالكليات والحكومات؛ فيما تم زيادة أعداد الفئات الخاصة بمقدمي الخدمات الحكومية للمواطنين.

ولفت أن الجائزة دربت 5 آلاف شخص بإجمالي 46 ألف ساعة تدريب، فيما جاءت الدورة الثانية من الجائزة في خضم جائحة فيروس كورونا خلال يناير 2021، ولولا الإرادة المصرية لاستمرار جائزة التمييز لما كانت لتستمر، معلقا: «كان الحل لينا هو الاعتماد على التكنولوجيا، وزودنا جوانب الجائزة خدميا وفرديا، وطورنا معايير الخدمات عبر نظام النجوم لمقدمي الخدمات الحكومية».

107 آلاف ساعة تدريب

وأكد المشرف على جائزة التميز، زيادة أعداد المتدربين عبر استمرار الدعم من الأشقاء في الإمارات وتقديم 107 آلاف ساعة تدريب، متابعا: «عملية التدريب بتهتم بالتقييم، والجائزة ليست عادية، ولكنها ثقافة أحنا حريصين على استمراريتها وكيفية إنجاز الموظفين لمهام عملهم، وعملية التقديم للجائزة خدت 45 يوما، والتقديم والتقييم تم مع تحسين الجودة».

وأشار إلى مشاركة 136 مدربًا في الدورة الثانية للجائزة، والذين عملوا على مدار 39 ألف ساعة عمل، كما أجروا زيارة ميدانية استغرقت 151 زيارة، بواقع 136 ألف كيلومتر سفريات بين المحافظات المختلفة.

وتابع «مصطفى»: «فئة الكليات اختارنا منها 54%، والمدن اختارنا منها 54%، والمشاركات زادت بنسبة 33% عن أول سنة، وكان عندنا 1900 مشاركة، وخلال السنة الثانية تجاوزنا حاجز الـ3100 مشاركة، وعندنا قفزات حصلت في فئات متعددة».

واستطرد: «نطمح بتنمية الجائزة مستقبلا لتعميق ثقافة التميز؛ لأن ثقافة التميز لا تقتصر على المستوى الوطني فقط، ولكنها تعتمد على نظام متكامل للتميز وليس مجرد جائزة، وبدأنا باستغلال وسائل التواصل الاجتماعي مع إعادة تطبيق معايير الجائزة بكل أنحاء الدولة، والجائزة لها غاية أساسية وهي تحسين جودة حياة للمواطنين».