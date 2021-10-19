بث مباشر.. انطلاق فعاليات حفل توزيع جوائز التميز الحكومي

انطلق قبل قليل، حفل توزيع جوائز مصر للتميز الحكومي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقدمت القناة القناة الأولى، بثًا مباشرًا لفعاليات الحفل.

ومن المقرر أن يشهد الحفل، إعلان أسماء الفائزين الثلاثة فى فئات الجائزة المختلفة، التي تشمل جائزة التميز الفردي، وتتضمن: أفضل موظف حكومى، أفضل فريق عمل، إضافة إلى جائزة الابتكار والإبداع المؤسسي، وجائزة المواقع المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، فضلًا عن جائزة القيادات المتميزة، وجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية، وكذا جائزة المؤسسة المتميزة.