آخر تطورات بركان لا بالما في إسبانيا: هزات زلزالية وحمم متزايدة

في آخر تطورات بركان لا بالما في إسبانيا، شهد أرخبيل الكناري، الذي يضم الجزيرة التي يقع فيها البركان، 42 حركة زلزالية، وقعت يوم الأحد الماضي، بقوة 4.3 على مقياس ريختر، بحسب المعهد الجغرافي الوطني الإسباني. وفي هذا الصدد قال أنخيل فيكتور توريس، رئيس جزر الكناري الإسبانية، في وقت سابق أنّه ليست هناك مؤشرات على نهاية وشيكة لثوران البركان، الذي نشر الفوضى في جزيرة لا بالما منذ بدايته قبل نحو شهر.

آخر تطورات بركان لا بالما الإسباني

وكان «توريس»، قد صرّح خلال مؤتمر للحزب الاشتراكي في بلنسية، حول آخر تطورات بركان لابالما ، أن توقعات العلماء أفادت بأنّه ليس هناك دلائل على أن نهاية الانفجار وشيكة، على الرغم من أن ذلك هو أكبر أماني الجميع.

وفي السياق ذاته، قال المعهد الجغرافي الوطني الإسباني، إن 42 حركة زلزالية وقعت في الجزيرة اليوم الأحد شدة أقواها 4.3 درجة.

تدمير مساحات كبيرة من الأراضي وإجلاء للسكان

ويشار إلى أنّ الحمم البركانية، قد دمرت ما يزيد عن 1833 فدانا من الأراضي، وذلك في آخر تطورات بركان لا بالما، بالإضافة إلى قرابة 2000 مبنى منذ بدء ثوران البركان يوم 19 سبتمبر الماضي، وقامت السلطات الإسبانية بإجلاء نحو 7000 من السكان من منازلهم في الجزيرة التي يسكنها نحو 83 ألف نسمة.

إلغاء رحلات طيران بسبب الرماد البركاني

وفي سياق متصل، قالت شركة الطيران «بينتر»، إنها ألغت جميع رحلاتها إلى لا بالما، وذلك بسبب رماد البركان الذي يحجب الرؤيا، ومن جهتها، قالت شركة «أينا» التي تشغل المطار، إن 22 رحلة ألغيت من أصل 38 رحلة مقررة، مشيرة إلى أنّ المطار لا يزال يعمل بكامل طاقته، وذلك عقب مرور نحو 4 أسابيع من ثورانه.