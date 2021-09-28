انفجارات ورماد سام ينبعث من بركان جزيرة لا بالما الإسبانية

أقدمت السلطات الإسبانية على إغلاق مطار الجزيرة، وذلك بسبب الانبعاثات الناجمة عن ثوران بركان «كومبري فييخا» في جزيرة لا بالما الإسبانية، الأمر الذي اضطر عددا كبيرا من الأشخاص إلى الاصطفاف في طوابير طويلة لمغادرة الجزيرة عبر المياه بالعبّارات.

انبعاثات وانفجارات من بركان جزيرة لابالما الإسبانية

وكانت انفجارات جديدة قد نجمت عن بركان جزيرة لابالما الإسبانية، وذلك عقب ثورانه منذ نحو أسبوع، وسمع السكّان دوي انفجارات هائلة، ومن جهته أعلن معهد جزر الكناري للبراكين انفتاح منفذ جديد للانبعاثات غربي الفوهة الرئيسية لبركان جزيرة لابالما الإسبانية، وفي السياق ذاته قال المعهد الوطني للجغرافيا والتعدين إنّ طائراته المسيرة رصدت انكسارا في الهيكل المخروطي للبركان.

انكسار الهيكل المخروطي لبركان جزيرة لابالما الإسبانية

وكان مدير اللجنة المعنية بالتعامل مع البراكين (بيفولكا)، ميجيل أنخيل موركويندي، صرّح في مؤتمر صحفي بأنه من المعتاد والطبيعي في مثل هذا النوع من الثوران أن ينكسر الهيكل المخروطي للبركان، وذلك بسبب تشكل فوهة بركانية لا تتحمل وزنها فينكسر مخروطها، مشيرا إلى أنّ الانشقاق الجزئي وقع بعد أسبوع من ثورانه، وأفاد مدير اللجنة بأنّ عمليات الإجلاء الحالية للسكان، ستستمر لمدة 24 ساعة أخرى وذلك في إطار إجراء احترازي.

تدمير المنازل ونزوح آلاف السكان

ويذكر أنّ آلاف الأطنان من الحمم تدفقت من البركان، وأدت إلى تدمير مئات المنازل، وأجبرت نحو 6 آلاف شخص على النزوح، وذلك منذ أن بدأ ثوران البركان الأسبوع الماضي، وقالت شركة «أينا» التي تدير المطارات الإسبانية، إنها أغلقت مطار الجزيرة، وذلك بسبب أن مطار لابالما لا يعمل بسبب الرماد البركاني الذي يغطي سماء المنطقة، وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في وقت سابق، إنّ الحكومة الإسبانية تخطط لتصنيف الجزيرة كمنطقة كوارث، ووضع خطة إعادة إعمار شاملة.