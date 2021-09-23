أحدث تطورات بركان لا بالما الإسباني.. انفجارات مدوية ورماد سام

عقب 5 أيّام من اجتياح تدفقات الحمم البركانية من ثوران بركان «كومبري فييخا» في جزيرة «لا بالما» الإسبانية، والتي تعد إحدى جزر الكناري، سمع السكان في الجزيرة أصوات انفجارات مدوية صباح اليوم الخميس في أنحاء الجزيرة، وذلك عقب قذف البركان «كومبري فييخا» الحمم في الهواء.

رماد سام ومنازل مدمرة وخسائر عقارية

وكانت الحمم الناجمة عن التدفق قد تسببت في انتشار الرماد السام في المنطقة المحيطة ببركان «لا بالما»، ودّمر البركان قرابة 200 منزل بالإضافة إلى تسببه في إخلاء السكان من منازلهم، وبحسب تقديرات موقع البوابة العقارية «أيدياليستا» فإن البركان قد أدّى إلى خسائر عقارية بقيمة 102 مليون دولار.

ذوبان 1000 منزل بسبب بركان جزيرة لا بالما

ويذكر أنّ الحمم ظلت تتدفق على سفح البركان لليوم الخامس على التوالي لتسقط على منازل ومدارس ومزارع، وإن كان بسرعة أبطأ من الأيام السابقة، وقال السكّان المحليين لأرخبيل الكناري السياحي حيث يقع البركان، إنّ أكثر من 100 منزل «ذابت مثل الزبدة» في مشهد أشبه بالأفلام السينمائية على حد وصفهم، وبحسب وكالة «رويترز» فإن إحدى شهود العيان على ما تسبب فيه البركان من دمار وتملك متجرا للمجوهرات في المنطقة قالت: «كل ما بدأ يوم الأحد كأمر غير مألوف، كمشهد جميل ممتع، تحول إلى مأساة في اليوم التالي».

إجلاء 5 آلاف شخص من بلاد قريبة من البركان

وكانت مستشارة بلدية «لوس يانوس دي اريداني»، لورينا هيرنانديس لابرادور، قد صرّحت في وقت سابق لوكالة «فرانس برس» أنّه حتى الآن تم إجلاء خمسة آلاف شخص فيما دمر 100 منزل في بلدات «لوس يانوس» و«إل باس» و«تاثاكورتي»، فيما أكّد متحدث باسم الحكومة الإقليمية لـ«فرانس برس» أن التدقيق بالحصيلة لا يزال جاريا، بينما لم يعلن حتى الآن عن سقوط أي ضحايا.