الزهراء لايق: بدأت حفظ القرآن بعمر الـ3 سنوات.. ووالدتي كان عندها أمل كبير فيا

قالت الزهراء لايق حلمي، القارئة والمنشدة، اليوم، إنها بدأت حفظ القرآن الكريم في عمر الـ3 سنوات، بحفظ سورة الفاتحة والمعوذتين وأسماء الله الحسنى، معلقة: «والدتي كان عندها طموح عالي فيا من وأنا صغيرة».

المسابقة كرم من عند ربنا

وأضافت «حلمي»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنها لم تتخيل قط تلاوة القرآن أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: «كنت عايزه أحفظ القرآن بس، ومكانش هدفي أدخل في مسابقات كبيرة ولكنه كرم من عند ربنا، وربنا حطني في مكانه، وده سلاح ذو حدين واختبار ليا، وبقدم من المكان اللي موجود فيه رسالة».

الإنشاد الديني

وأوضحت أنها خلال تلاوتها للقرآن أمام الرئيس السيسي شعرت بالرهبة في البداية لقراءتها في مجلس عظيم كالذي ظهرت فيه، متابعة: «الإنشاد الديني كان فضل من عند الله بجانب حفظ القرآن».

وتابعت: «كنت بحفظه في وقت فراغي، وكنت بسمع أناشيد دينية، وبفضل الله وفقت فيها، وعندي كم كبير من الأناشيد حفظاها لأن وقت فراغي كله بهتم فيه بحفظ الأناشيد الدينية».