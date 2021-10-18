القارئ عبدالجليل: أحلم بقراءة القرآن في مؤتمر الشباب أمام الرئيس (فيديو)

قال القارئ الشيخ محمد سامي عبدالجليل، إنه بدأ حفظ القرآن الكريم منذ أن كان في السابعة من عمره بكتاب القرية، مضيفًا أن المعلمين شجعوه وبدأ يشعر بموهبته، مما جعله يستمع إلى إذاعة القرآن الكريم، لعده شيوخ ومنهم «الشيخ حجاج الهنداوي، وعبدالفتاح الطاروطي، وطه النعماني، وياسر الشرقاوي»، مؤكدًا أن أكثر من تأثر بهما هما حجاج الهنداوي، وطه النعماني.

عبدالجليل: أحلم بأن أكون قارئا معتمدا في إذاعة القرآن الكريم

وأضاف عبدالجليل خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنه يدرس في السنة الدراسية الثالثة بكلية الطب في جامعة المنوفية وتخصص في العظام، مؤكدًا أنه يحلم بأن يكون قارئًا معتمدًا في إذاعة القرآن الكريم وأن يقرأ في مؤتمر الشباب أمام الرئيس.

وتابع عبدالجليل، أن الجمهور المثقف يستطيع فرز القارئ الحقيقي: «المجال ده بالنسبة لي أفضل من الغناء، والحمد لله إن ربنا بيوفقني وألاقي ناس بتشجعني، ومش أي حد صوته كويس يقدر يقرأ القران، المجال مش سهل، لازم يبقى القارئ حافظ كويس ومتمكن ويقرأ بالتجويد».

ما يميز القارئ المصري أنه يجيد اللغة العربية

وأشار عبدالجليل إلى أن العالم يشهد للقارئ المصري بأنه رقم واحد، لأن مصر بلد الأزهر، ومعظم القراء تخرجوا من كليات أزهرية، مؤكدًا ما يميز القارئ المصري أنه يجيد اللغة العربية ويحفظ جيدًا ويتقن أحكام التجويد.

للقارئ مدرسة خاصة وأن يبتعد عن التقليد

وأكد عبدالجليل على أنه من الأفضل أن يكون للقارئ مدرسة خاصة وأن يبتعد عن التقليد، موضحًا أنه لم يدرس أحكام التجويد لكنه يعتمد على السمع.